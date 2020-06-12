Україна отримала перший транш від МВФ – Смолій

Україна отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від Міжнародного валютного фонду, повідомив 12 червня у твітері голова Національного банку України Яків Смолій.

«Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях – валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено», – написав Смолій.

За його словами, ці кошти, надійшовши в держбюджет, допоможуть державі з подоланням коронавірусу і забезпеченням макрофінансової стабільності.

«Одночасно отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до $28,7 млрд», – додав голова НБУ.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів.