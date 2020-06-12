Україна збирається приватизувати «Центренерго» та «Президент-Готель» – меморандум з МВФ

Україна збирається віддати на приватизацію «Центренерго» та «Президент-Готель», йдеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Станом на кінець березня 2020 року галузеві міністерства передали до Фонду державного майна 530 підприємств.

«До кінця грудня 2020 року ФДМ оголосить тендери на продаж принаймні 2 великі державні підприємства залежно від ситуації на ринку, і принаймні ще 3 на кінець червня 2021 року, у тому числі підприємства з наступного переліку: «Одеський припортовий завод», «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», «Центренерго», «Електроважмаш», «Вугільна компанія «Краснолиманська» та «Президент-Готель», – йдеться в документі.

Згідно з меморандумом, до кінця листопада Україна зобов’язується внести зміни до закону про приватизацію для того, щоб подовжити той період, під час якого підприємства можна продавати відповідно до законодавства Великобританії, принаймні на три роки.

Крім того, Україна збирається позбавитися часток держави в державних банках. Зокрема, Київ зобов’язався забезпечити, щоб до кінця жовтня 2020 року були виконані всі умови для входження Європейсього банку реконструкції та розвитку до капіталу «Ощадбанку».

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів. Україна очікує отримати перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів у червні.