Голова НБУ Шевченко: «МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України»

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про готовність і надалі виконувати зобов’язання за меморандумом із Міжнародним валютним фондом, інформує пресслужба НБУ.

«МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому та Національного банку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов’язання, які Національний банк взяв на себе за Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю та вчасно», – наголосив Шевченко на зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду – головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнґманом та заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

Представники Міжнародного валютного фонду зазначили, що значною мірою саме виваженій політиці Національного банку Україна завдячує макроекономічною стабілізацією останнього п’ятиріччя, і це було б неможливим без незалежності центробанку, вказано в повідомленні.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції».

16 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.