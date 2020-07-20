На представленні голови НБУ Зеленський і Шевченко повторили заяви про незалежність центробанку

Президент України Володимир Зеленський у понеділок представив колективу Національного банку України нового голову Кирила Шевченка.

«Головне у вашій роботі – завжди пам’ятати назву інституції, яку ви очолили, це Національний банк України. України – це ключове. Тому ви маєте діяти незалежно, виключно в інтересах України, економічної стабільності та благополуччя наших громадян», – звернувся Зеленський.

Президент також закликав нового главу Нацбанку продовжувати ефективну співпрацю з МВФ, Світовим банком та іншими фінансовими партнерами.

«Важливо продовжувати ефективну співпрацю з нашими партнерами: з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими потужними партнерами України», – сказав він.

Новий голова НБУ Кирило Шевченко під час свого представлення на посаду заявив, що Національний банк України залишиться незалежною інституцією і продовжить політику ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами.

«Національний банк залишатиметься послідовним і продовжить виконувати свої зобов’язання перед громадянами, бізнесом та державними органами-партнерами. Хочу вас запевнити ще раз, що Національний банк залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі будуть прийматися професійно і економічно обґрунтовано», – сказав Шевченко.

Шевченко пообіцяв «новий рівень взаємодії», при якому парламент, уряд і Нацбанк можуть стати єдиним механізмом для розвитку національної економіки.

16 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.