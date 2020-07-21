Шевченко на зустрічі з послами G7 пообіцяв «відповідальне ставлення» НБУ до своїх зобов’язань

Новий голова Національного банку України Кирило Шевченко пообіцяв послам «Групи семи», що регулятор відповідально ставитиметься до своїх зобов’язань.

«Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України. З нашого боку ви побачите відповідальне ставлення до усіх своїх зобов’язань: ми й надалі їх виконуватимемо, керуючись принципами прозорості та партнерства», – сказав Шевченко.

За його словами, Національний банк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка буде аполітичною під час ухвалення своїх рішень. Монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені, запевнив Шевченко.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції».

16 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.