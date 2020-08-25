НБУ повідомив про зустріч свого голови з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Голова Національного банку України Кирило Шевченко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомив сайт регулятора 25 червня.

«Учасники обговорили реформу корпоративного управління у державних банках, продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, а також посилення двостороннього співробітництва між Україною та США», – ідеться в повідомленні.

«Нас дуже тішить, що ми з вами «в одному човні» в питанні реформи корпоративного управління в державних банках, яку ви плануєте продовжувати і посилювати. І, звісно, ми раді, що ви готові вирішувати такі виклики, як зниження частки поганих кредитів у державних банках», – наголосила представниця американської дипломатії.

Кирило Шевченко зазначив, що посилення корпоративного управління та зниження частки поганих кредитів у державних банках справді є пріоритетними для Національного банку.

Кирило Шевченко та Крістіна Квін обговорили також продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом. Голова НБУ зазначив, що центробанк виконав усі зобов’язання у сфері його відповідальності у межах програми співпраці.

Минулого тижня у Міжнародному валютному фонді заявили про намір продовжити співпрацю з Україною в межах чинної нині програми stand-by, але нічого не сказали з приводу можливості отримати наступний транш цього кредиту.

В МВФ кажуть, що дискутують з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду (серед них – завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з неповерненими кредитами в банківській системі тощо), а також економічної і фінансової політики держави.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

Але 1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.