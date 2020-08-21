В МВФ говорять про продовження співпраці з Україною, але не про надання нового траншу

У Міжнародному валютному фонді заявили про намір продовжити співпрацю з Україною в межах чинної нині програми stand-by, але нічого не сказали з приводу можливості отримати наступний транш цього кредиту.

«Дискусії стосовно виконання параметрів і показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено», – сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнґман в інтерв’ю «Громадському» телеканалові. Для того, щоб отримати наступний, другий транш кредиту, необхідне прибуття до України місії МВФ для здійснення перегляду того, як Україна виконує програму співпраці.

В МВФ кажуть, що дискутують з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду (серед них – завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з неповерненими кредитами в банківській системі тощо), а також економічної і фінансової політики держави.

«Важливо, щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну і фінансову політику, і щоб зміст і часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії», – додав Люнгман.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

Але 1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.