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16 липня 2020, Київ 19:00
Економіка

«Всі в очікуванні» – міністр фінансів про співпрацю з міжнародними кредиторами

Місія експертів міжнародно-валютного фонду мала прибути до України 13 липня, проте місія відклала свій візит, у зв'язку з невизначеністю щодо голови Національного банку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Місія МФВ була відкладена до того часу, коли буде визначений керівник Нацбанку. Для них це дуже важливо. Він (голова Нацбанку – ред.) –​ один з підписантів меморандуму. Після призначення нового керівника Нацбанку ми визначимося з датою приїзду місії», –​ зазначив Марченко в інтерв'ю, яке було записане за день до призначення нового очільника Національного банку.

Коли чекати наступний транш і чому МВФ – «в очікуванні» (відео)
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Коли чекати наступний транш і чому МВФ – «в очікуванні» (відео)

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За словами Сергія Марченка, Україна очікує на наступний транш від МВФ восени цього року. Йдеться про 600 мільйонів доларів США.

«Здається, 600 мільйонів доларів. У нас ще чотири транші плануються. Два у цьому році і два – у наступному. До кінця року ми маємо 600 отримати», – сказав міністр фінансів.

Україна також очікує на кредит від Світового банку. Наприкінці червня Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. За словами Марченка, цих грошей Україна і досі не отримала. На питання, чи пов'язана затримка кредиту від Світового банку з відставкою Якова Смолія, Марченко відповів:

«Я не можу коментувати. Ми виконали всі умови і, в принципі, немає такого… чому зволікання йде… думаю буде підписано найближчим часом. Вони (Світовий банк – ред.) сконцентрували додаткову увагу до призначення керівника Нацбанку і це також певним чином впливає на рішення, звичайно. Всі в очікуванні: МВФ, Світовий банк, Європейська комісія», – сказав Сергій Марченко.

Разом з тим, міністр наголосив, що про заморожування кредиту не йдеться. За його словами, підстав для заморожування немає. На даному етапі, каже міністр, це рішення Світового банку з точки зору їхньої політики. Вони хочуть зрозуміти, як Україна далі буде рухатися.

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    Власта Лазур

    Політичний журналіст, автор проєкту #ВЄвропі, ведуча щотижневої політично-аналітичної програми «Свобода Live». До команди Радіо Свобода приєдналася у червні 2018 року. До Радіо Свобода працювала у телевиробництві. Була журналістом, продюсером та редактором на загальноукраїнських телеканалах.

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