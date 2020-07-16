«Всі в очікуванні» – міністр фінансів про співпрацю з міжнародними кредиторами

Місія експертів міжнародно-валютного фонду мала прибути до України 13 липня, проте місія відклала свій візит, у зв'язку з невизначеністю щодо голови Національного банку. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

«Місія МФВ була відкладена до того часу, коли буде визначений керівник Нацбанку. Для них це дуже важливо. Він (голова Нацбанку – ред.) –​ один з підписантів меморандуму. Після призначення нового керівника Нацбанку ми визначимося з датою приїзду місії», –​ зазначив Марченко в інтерв'ю, яке було записане за день до призначення нового очільника Національного банку.

За словами Сергія Марченка, Україна очікує на наступний транш від МВФ восени цього року. Йдеться про 600 мільйонів доларів США.

«Здається, 600 мільйонів доларів. У нас ще чотири транші плануються. Два у цьому році і два – у наступному. До кінця року ми маємо 600 отримати», – сказав міністр фінансів.

Україна також очікує на кредит від Світового банку. Наприкінці червня Світовий банк ухвалив рішення надати Україні 350 мільйонів доларів кредиту в рамках першої позики на розвиток у сфері економічного відновлення на підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. За словами Марченка, цих грошей Україна і досі не отримала. На питання, чи пов'язана затримка кредиту від Світового банку з відставкою Якова Смолія, Марченко відповів:

«Я не можу коментувати. Ми виконали всі умови і, в принципі, немає такого… чому зволікання йде… думаю буде підписано найближчим часом. Вони (Світовий банк – ред.) сконцентрували додаткову увагу до призначення керівника Нацбанку і це також певним чином впливає на рішення, звичайно. Всі в очікуванні: МВФ, Світовий банк, Європейська комісія», – сказав Сергій Марченко.

Разом з тим, міністр наголосив, що про заморожування кредиту не йдеться. За його словами, підстав для заморожування немає. На даному етапі, каже міністр, це рішення Світового банку з точки зору їхньої політики. Вони хочуть зрозуміти, як Україна далі буде рухатися.