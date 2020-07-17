Надважливо зберегти незалежність та професіоналізм Нацбанку України – представник МВФ

Україна має зберегти незалежність та професіоналізм свого Національного банку, йдеться в заяві постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Йости Люнгмана, яка є в розпорядженні Радіо Свобода.

«Упродовж останніх років ефективне проведення Національним банком грошово-кредитної, курсової та фінансової політики посилили економіку України. Надважливо, щоби незалежність Національного банку та притаманний НБУ високий рівень професіоналізму були убезпечені і за керівництва нового голови», – заявив Люнгман.

16 липня Верховна Рада призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку. Він до нового призначення працював головою правління «Укргазбанку». З 2012 по 2014 рік був радником голови правління державного «Ощадбанку», у 2009 році – радником прем’єр-міністерки України, нинішньої голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Попереднім головою Національного банку був Яків Смолій, який 1 липня написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».