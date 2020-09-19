Марченко про транш МВФ у грудні: я такою інформацією не володію

Співпраця з Міжнародним валютним фондом є обов’язковою для України у 2021 році, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти в грудні. Про це говорив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

«Я не знаю, звідки голова комітету має таку інформацію. Я такою інформацією як міністр фінансів і людина, яка в уряді відповідає за перемовини з МВФ, не володію», – сказав Марченко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, уряд вважає, що одним з джерел покриття дефіциту бюджету у нас є зовнішні запозичення.

«Це співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами. Це обов’язкова умова для наступного року. Тобто ми не розглядаємо інших варіантів. Самостійно ми поки що не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде притік валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит», – заявив Марченко.

Прем’єра інтерв’ю на ютубі запланована на 18:00 19 вересня

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.