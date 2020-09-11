У МВФ вказали на умову співпраці з Україною. Коли буде візит наступної місії – невідомо

Директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на брифінгу 10 вереснязаявив, що подальший розвиток програми співпраці фонду з Україною залежатиме від збереження незалежності від влади діяльності антикорупційних органів в країні.

«Спеціальна антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд є ключовою складовою структурних реформ для досягнення більш сильного та справедливого зростання, і я б сказав – передумовою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Більш широкий контекст полягає в тому, що ми продовжуємо нашу взаємодію з владою (України – ред.), обговорення програми, її умов та зобов’язань тривають», – сказав Райс.

Він також додав: «У мене немає дати першої спостережної місії».

21 серпня у Міжнародному валютному фонді заявили про намір продовжити співпрацю з Україною в межах чинної нині програми stand-by, але нічого не сказали з приводу можливості отримати наступний транш цього кредиту. Тоді у фонді казали, що дискутують з урядом України щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей.

7 травня цього року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

Але 1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.