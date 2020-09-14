ОП: Зеленський ратифікував меморандум із ЄС про надання Україні 1,2 мільярда євро

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, повідомляє Офіс президента.

Як зазначено в повідомленні, цю суму Євросоюз надасть двома траншами по 600 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на «підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ» в Україні.

«Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу», – йточнює адміністрація президента.

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Верховна Рада ратифікувала Меморандум 25 серпня. Згідно з пояснювальною запискою, Євросоюз ухвалив виділення коштів кільком країнам, в тому числі Україні, через негативні економічні наслідки пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Після рішення парламенту народна депутатка з групи Анна Скороход зареєструвала постанову про його скасування, однак він не отримав підтримки в сесійній залі.