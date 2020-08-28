Зеленський поговорив із головою Єврокомісії і сподівається на 600 млн євро допомоги найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За даними Офісу президента, «було висловлено сподівання, що перший транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 млн євро буде виділений ближчим часом без додаткових умов».

«Уряд України вже розпочав роботу над виконанням умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС, щоб уже до кінця цього року можна було отримати другий транш макрофінансової допомоги», – сказав Зеленський.

У липня Європейський союз вирішив надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для протидії коронавірусу.