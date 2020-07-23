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23 липня 2020, Київ 17:30
Новини | Події

Київ та ЄС підписали меморандум про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні

Прем’єр України: позику надають до 2035 року під 0,125% річних

Україна та Європейський союз підписали меморандум про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Сторони підписали документи під час зустрічі в бельгійському Брюсселі.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, який приїхав до Бельгії, макрофінансову допомогу витрачатимуть на два напрями: підтримку макрофінансової стабільності в Україні, а також на продовження структурних реформ.

Він зазначив, що позику надають до 2035 року під 0,125% річних.

Перший транш у розмірі 600 мільйонів євро Україна отримає після ратифікації меморандуму парламентом. Другий транш нададуть за виконання низки умов. Серед них покращення управління державними фінансами, судова реформа, поліпшення бізнес-клімату та секторальні реформи й створення наглядових рад у ключових державних підприємствах.

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