Київ та ЄС підписали меморандум про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні

Україна та Європейський союз підписали меморандум про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги Україні. Сторони підписали документи під час зустрічі в бельгійському Брюсселі.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, який приїхав до Бельгії, макрофінансову допомогу витрачатимуть на два напрями: підтримку макрофінансової стабільності в Україні, а також на продовження структурних реформ.

Він зазначив, що позику надають до 2035 року під 0,125% річних.

Перший транш у розмірі 600 мільйонів євро Україна отримає після ратифікації меморандуму парламентом. Другий транш нададуть за виконання низки умов. Серед них покращення управління державними фінансами, судова реформа, поліпшення бізнес-клімату та секторальні реформи й створення наглядових рад у ключових державних підприємствах.