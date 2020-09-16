Лукашенко розповів про «сценарій знищення Білорусі» та назвав Україну «американським сателітом»

16 вересня Олександр Лукашенко заявив, що знає про «реальні плани і тактику іноземних агресорів, навіть не супротивників Білорусі, але які готувались до поточних подій протягом останніх 10 років». Про це повідомляє «Белта».

«Щоб зняти всі маски відразу, назвемо цих гравців поіменно. На рівні глобальних центрів це насамперед США, точніше – їхня мережа фондів для підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна», – заявив Лукашенко.

За його словами, кожна з країн «відпрацювала свою роль»: Чехія – «ресурсного центру», Польща – «спочатку інкубатора медіа-каналів («Белсат», Nexta та інші), а потім – місця для альтернативних органів у вигнанні», Литва – «тарану білорусько-європейських відносин», а Україна стала «форпостом політичних провокацій».

«Тактика організаторів базувалася на класичному американському підручнику кольорових революцій», – зазначив Лукашенко.

У Білорусі продовжується політична криза, пов’язана з багатотисячними протестами проти оголошеної владою перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка.

Він балотувався на шостий термін поспіль. Прихильники опозиції називають результати сфальсифікованими і закликають провести нові вибори, а також вимагають відставки Лукашенка.

Держави ЄС підсумки голосування в Білорусі не визнали, разом із ще низкою західних країн. Брюссель закликає Мінськ припинити переслідування учасників масових виступів і покласти край насильству з боку співробітників правоохоронних органів.

14 вересня в Сочі відбулися переговори Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, який одним із перших привітав білоруського президента з перемогою на виборах 9 серпня.