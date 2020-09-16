Білорусь: Колесниковій висунули звинувачення

16 вересня слідчі висунули звинувачення члену президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі («Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, здійснені із застосуванням засобів масової інформації та Інтернету»). Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

Марія Колеснікова залишається під вартою. Розслідування триває.

7 вересня Марію Колесникову затримали на вулиці співробітники e цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради Антона Раднянкова та відповідального секретаря Киргизької Республіки Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колеснікова порвала паспорт і була затримана знову.

9 вересня Слідчий комітет повідомив, що членів президії Конституційної ради Марію Колесникову та Максима Знака, а також адвоката Віктора Бабарики Іллю Салея підозрюють у «діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці».

12 вересня ув’язнену Марію Калесникову перевели з мінського слідчого ізолятора до Жодинської в’язниці.