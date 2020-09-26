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26 вересня 2020, Київ 21:10
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Лікар Дубровський: «Коронавірус – це надовго. Але він ослабне»

Лікар Дубровський: «Коронавірус – це надовго. Але він ослабне»
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Лікар Дубровський: «Коронавірус – це надовго. Але він ослабне»

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Епідемія в Україні зростає, ситуацію ускладнює наближення зими, коли до лікарень звертатимуться не лише з «короною», а й із грипом. Це констатував в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода лікар Євген Дубровський. Від початку епідемії він лікує хворих на COVID-19 в інфекційній лікарні Києва. Водночас Дубровський відзначає і позитив у боротьбі з наслідками коронавірусу. Медики набули корисного досвіду, як особистого, так і допомоги пацієнтам. COVID залишається небезпечною хворобою, але це – не середньовічна чума, не лихоманка ебола. Які ж симптоми COVID-19? Як саме він передається? Що дає КТ? Навіщо маски і санітайзери? Чи стане панацеєю вакцина? Допомагає чи шкодить імунітет? Чи бувають повторні випадки захворювання? На ці та інші запитання відповів інфекціоніст.

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