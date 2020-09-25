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25 вересня 2020, Київ 17:39
Новини | Коронавірус

Коронавірус: Україна оновила списки країн «червоної» та «зеленої» зони

Міністерство охорони здоров’я 25 вересня оприлюднило оновлені списки країн «червоної» та «зеленої» епідемічної зони.

Належність до тієї чи іншої зони залежить від кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній державі.

До «червоної» зони потрапили зокрема: Ізраїль, США, Іспанія, Чорногорія, Франція, Чехія, Молдова та Угорщина та інші.

У «зеленому» списку перебувають: Велика Британія, Туреччина, Греція, Єгипет, Польща, Румунія, Білорусь та інші.

Щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

В Україні до 28 вересня діє заборона на в’їзд для іноземців. Наразі немає інформації, чи буде її продовжено. Втім, як заявили «РБК-Україна» джерела в уряді, такого наміру немає.

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