«Безпечне повітря» – чеські інженери винайшли фільтр, який зможе знешкодити COVID-19

Прага – у Чехії вигадали унікальні фільтри для вентиляційних систем, які допоможуть знезаражувати середовище у приміщеннях. Цей пристрій, сподіваються чеські винахідники, допоможе у боротьбі з коронавірусом, а людям дозволить нарешті зняти маски у будівлях. Над прототипом кілька місяців працювали інженери з одного із празьких університетів. З ними поспілкувалися кореспонденти Радіо Свобода.

На інтерв’ю чеські винахідники запросили Радіо Свобода до факультету електроніки Чеського технічного університету. Згідно із теперішніми епідеміологічними нормами у Чехії всередині будь-яких приміщень необхідно прикривати своє обличчя. Вітаючись, один із розробників фільтру Марек Неруда із надією жартує – якщо усі тести винаходу пройдуть вдало, вдягати маски у приміщеннях вже буде не обов’язково.



«Проходьте до нашої лабораторії, тут ми створюємо усі наші нові винаходи. Одним із них ось на столі – це фільтр, який може завдяки нагріванню, знищувати віруси та бактерії, що знаходяться на поверхні», – розповів Радіо Свобода один із розробників фільтру.

Прототип складається із кількох частин. Безпосередньо фільтр – із нанотекстилю та прилад, куди він вставляється. Аби продемонструвати, як це може бути використано у побуті, інженери зробили перший прототип у вигляді звичайного вентилятора, що його інсталюють для провітрювання кімнат чи вбиралень. Поруч на схемі інженер показує принцип роботи фільтру.

«Фільтр є частиною цього вентиляційного приладу. Він містить два шари, що проводять струм, а між ними знаходиться нанотканина. Цю тканину ми можемо нагрівати до 92 градусів протягом 15-20 хвилин. Відповідно, сам прилад має бути під’єднаним до струму у 12 вольтів», – продовжує пан Неруда.

Саме на ці показники (+ 92° протягом 15 хвилин) інженери наштовхнулися в одному дослідженні французьких вчених з університету Екс-Марсель. У ньому йдеться, що саме при такій температурі та протягом такого часу COVID-19 гине. На той час університет у Празі якраз закривали на карантин.

«Коли почалася пандемія наш факультет закликав усіх, аби ми використали свої знання у боротьбі з вірусом. У нас був досвід з нагріванням різних видів текстилю і ми подумали, що з цього може щось вийти. Для виготовлення перших прототипів ми використали матеріали, які вдалося взяти з майстерні до оголошення карантину», – розповів Радіо Свобода керівник групи винахідників Лукаш Войтєх.

Через локдаун фільтр розробляли вдома, координувалися по скайпу. Через три місяці команді з трьох винахідників вдалося побудувати повністю робочий прототип.

«Аби нагріти поверхню фільтру достатньо всього 12 вольтів. Під’єднаємо струм і, ви можете бачити на термометрі, як температура починає зростати. Тобто, по суті, ми нагріваємо та стерилізуємо фільтр електричним струмом. Принцип такий самий, як і в інших типів фільтрів, які стерилізують за допомогою мікрохвильової печі. Наша ж технологія дозволить робити це у промислових масштабах», – пояснює принцип роботи фільтру пан Войтєх.

За словами винахідників нині вони домовляються із науковцями про те, аби перевірити у лабораторних умовах наскільки їхній винахід зможе протистояти коронавірусу.

«Нині ми ведемо переговори, аби провести наукове дослідження стосовно того, чи дійсно наш фільтр зможе на 100% нейтралізувати COVID-19. Щойно це буде підтверджено лабораторно, ми будемо готові запропонувати свої рішення компаніям в усьому світі», – розповів Радіо Свобода Лукаш Войтєх.

Такі знезаражувальні фільтри, кажуть розробники, можна встановлювати у системи вентиляції будинків, офісів чи автівок. Якщо технологія пройде успішне тестування, у планах інженерів розробити на її основі індивідуальні засоби захисту. Поки ж фільтри випробовують, приладами вже почали цікавитися автовиробники у Чехії та виробники ліфтів у Великобританії