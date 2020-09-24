Коронавірусний оксамитовий сезон: в окупованому Криму російська влада відряджає дітей на курорти

У Криму на тлі регулярних антирекордів статистики захворюваності на коронавірус триває оксамитовий сезон. Попри стрімкі темпи поширення вірусу, російська влада окупованого півострова заперечує ймовірність повернення до обмежувальних заходів, що діяли в регіоні навесні. Восени та взимку до кримських оздоровниць планують відрядити декілька груп дітей. Крим.Реалії стали відомі подробиці.

У Криму упродовж останнього місяця щодня фіксують по декілька десятків нових випадків захворювання коронавірусом. За інформацією російської голови кримського управління «Росспоживнагляду» Наталії Пеньковської, за темпами зараження у серпні півострів випередив усі регіони сусідньої Росії. Севастополь у цьому рейтингу ‒ на третьому місці.

У Кримській правозахисній групі причиною зростання захворюваності називають російських відпочивальників (для них скасовані всі обмежувальні заходи), а також концерти, фестивалі та інші масові заходи, які продовжують проводити всупереч статистиці.

Попри пандемію, російська влада окупованого Криму розраховує на продовження курортного сезону до кінця року. У період рекордної статистики на півострові вирішили оздоровити дітей. Як з'ясували Крим.Реалії, для них на замовлення підконтрольного Кремлю Міністерства освіти, науки та молоді російського уряду Криму масово закуповують за кошти бюджету путівки в санаторії півострова.

Євпаторія для тисячі дітей

На російському порталі держзакупівель ми знайшли декілька оголошень про пошук підрядників для розміщення кримських дітей в оздоровчих закладах в осінньо-зимовий період. На замовлення підконтрольного Кремлю Міносвіти Криму закуповують путівки для 1,6 тисячі дітей в оздоровчі заклади Євпаторії або Сакського району.

На ці цілі з бюджету планують витратити понад 60 мільйонів рублів. Підрядників усіх закупівель визначать до кінця вересня.

Зокрема, 24,5 мільйони рублів (стартова ціна закупівлі) може коштувати розміщення 680 дітей в оздоровчому закладі Західного Криму.

В який саме санаторій куплять путівки, не уточнюється. Заїзд дітей, згідно з умовами закупівлі, планується у дві зміни (по 340 осіб) на 21 день до кінця цього року. Однією з оголошених умов є розташування оздоровниці біля моря з наявністю пляжу за 150 метрів від неї.

Серед вимог також ‒ щоденна подача холодної та гарячої води з 7:00 ранку до 22:00. Цей пункт виглядає розкішшю, враховуючи, що десятки населених пунктів півострова зараз переведені на подачу води за графіком, а гаряче водопостачання для них і зовсім вимкнене.

Для протидії коронавірусу передбачена вимога розставити ліжка у спальнях із дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метра.

Водночас під час зміни плануються масові заходи.

Зміна має складатися з творчих та спортивних квестів, відповідних морській тематиці

«Назва зміни: «Осіння регата». Програма зміни має бути наповнена морською тематикою. Зміна має складатися з творчих та спортивних квестів, відповідних морській тематиці, проведення інтелектуальних вікторин, тематичних конкурсів, плакатів і колажів, театралізованих вистав на морську тематику, роботу гуртків та секцій, прогулянки морським узбережжям з іграми на свіжому повітрі та пізнавальними бесідами на тему спорту та здорового способу життя», ‒ йдеться в умовах тендера.

За 37,5 мільйонів рублів російська влада окупованого Криму збирається закупити путівки до Євпаторії для ще 1039 дітей.

На ці кошти дітям в Євпаторії хочуть організувати зміну «Цифровий бриз».

«Зміст зміни має сформувати у школярів уявлення про професії у сфері інформаційних технологій, навчання роботі на спецобладнанні, розвиток проєктного мислення і навчання реалізації власних проєктів у команді, залучення максимальної кількості учасників програми до дослідницької та проєктної діяльності», ‒ йдеться у тендерній документації.

Пів сотні школярів в Алушті

Понад сім мільйонів рублів російська влада Криму планує витратити на путівки в оздоровчі заклади Південного узбережжя півострова.

На ці кошти 200 осіб планують розмістити в дитячому оздоровчому таборі Алушти з 15 листопада до 5 грудня. Для них організовують зміну «Осіння експедиція».

«Зміст зміни має складатися із залучення дітей і підлітків до спорту та туризму, розвитку мотивації до здорового способу життя засобами туризму, прищеплювання навичок екологічної поведінки та природоохоронної діяльності, розширенню кругозору, поповненню запасу спортивних, географічних знань за допомогою залучення до туристичної справи», ‒ йдеться в тендерній документації.

Ще за дев'ять мільйонів рублів цієї осені та взимку хочуть оздоровити в Алушті 250 дітей.

Їхній заїзд передбачається з 21 листопада до 11 грудня. Назва змін: «Майстерня талантів».

«Зміст зміни передбачає створення оптимальних умов, що забезпечують повноцінний відпочинок дітей, пізнавальне дозвілля, реалізацію та розкриття їхніх здібностей шляхом залучення до різноманітної творчої діяльності: хореографії, вокалу, театру, декоративно-прикладної творчості, тренінгів, спрямованих на розвиток особистісних компетенцій дітей і підлітків», ‒ сказано в документації.

Хто захистить дітей?

Яким чином захистити дітей у таких численних групах від можливого зараження коронавірусом, поки не може сказати ніхто. У підконтрольному Кремлю Міністерстві освіти, науки та молоді російського уряду Криму Крим.Реалії не змогли оперативно надати коментар, рекомендувавши звернутися з інформзапитом. Ми надіслали його й чекаємо відповіді.

За інформацією підконтрольного Росії Міністерства охорони здоров'я Криму, з початку пандемії на півострові заразилися коронавірусом 253 дитини.

Дітей лікують за протоколом звичайної пневмонії, але не відправляють на лікування як хворих COVID-19

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що ці цифри занижені.

«Приклад, що підтверджує, що статистика занижена, ‒ це діти. Ще в березні та квітні нам лікарі в різних лікарнях різних районів Криму підтвердили, що ситуація у них була такою, якщо надходять діти з ознаками коронавірусу з пневмонією, то навіть при наявності пневмонії цих дітей не тестують. Їх лікують за протоколом звичайної пневмонії, але не відправляють на лікування як хворих COVID-19», ‒ пояснила вона Крим.Реалії.

У Федеральній службі Росії з нагляду у сфері охорони здоров'я визнали, що статистика щодо захворюваності на коронавірус неточна.