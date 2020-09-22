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22 вересня 2020, Київ 13:25
Новини | Коронавірус

У Росії повідомили про добовий максимум смертей від COVID-19 з кінця липня

Кількість смертей через коронавірус у Росії збільшилася за добу на 160, це максимум з 31 липня, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням COVID-19.

Згідно з повідомленням, число тих, хто заразився коронавірусом в Росії збільшилася за добу на 6215 осіб. Також за попередню добу в країні одужали 5976 людей.

Від початку пандемії в Росії виявлено 1 115 810 випадків COVID-19, одужали 917 949 пацієнтів, померли – 19 649.

Станом на ранок 22 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 181 237 українців, 3642 людини померли, одужали – 79 901.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31 мільйон 300 тисяч, померли майже 965 тисяч людей, одужали майже 21 з половиною мільйон пацієнтів.​

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