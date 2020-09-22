За минулу добу в Україні виявлено 2884 нових випадки COVID-19 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 2884 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 59 людей, одужали 1717 пацієнтів.

Найбільше заражень зафіксували у Києві (270), Харківській (372), Тернопільській (293), Одеській (233) та Львівській (275) областях.

Станом на ранок 22 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 181 237 українців, 3642 людини померли, одужали – 79 901.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31 мільйон 300 тисяч, померли майже 965 тисяч людей, одужали майже 21 з половиною мільйон пацієнтів.​