Кличко розповів, якими правилами проти коронавірусу найчастіше нехтують у Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що попри зростання рівня захворюваності на COVID-19 у столиці підприємці, відвідувачі кафе, ресторанів, магазинів продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки.

«У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили 248 закладів громадського харчування, торгівлі та ринків Києва. Склали 71 протокол про порушення... Основні порушення, що фіксують групи, – недотримання маскового режиму, недотримання графіку дезінфекції приміщень. Чимало закладів працюють після дозволеного часу», – цитує Кличка пресслужба Київміськадміністрації.

Кличко назвав таку поведінку безвідповідальною, через що Київ може опинитися в «червоній» зоні.

З початку пандемії у столиці зафіксовано 19 758 випадків COVID-19 (275 – за минулу добу), коронавірус подолали 5868 жителів Києва, померли – 318.