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21 вересня 2020, Київ 09:52
Новини | Коронавірус

За минулу добу в Україні виявлено 2675 нових випадків COVID-19 – РНБО

Від початку пандемії коронавірус вразив 178 353 українців (фото ілюстративне)

Минулої доби в Україні виявлено 2675 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 26 людей, одужали 672 пацієнти.

Найбільше заражень зафіксували у Києві, Харківській та Львівській областях.

Станом на ранок 21 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 178 353 українців, 3583 людини померли, одужали – 78 184.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31 мільйон, померли понад 960 тисяч людей, одужали більш ніж 21 мільйон.​

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