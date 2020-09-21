У Чехії міністр охорони здоров’я пішов у відставку на тлі зростання випадків COVID-19

Міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех 21 вересня заявив про свою відставку на тлі різкого зростання числа виявлених випадків коронавірусної інфекції в країні, яка в останні дні опинилася на одному з перших місць в світі за темпами зростання числа заражених.

До відставки Войтеха закликали опозиційні політики. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш подякував йому за роботу. Сам чиновник вважає, що зробив усе можливе на своїй посаді.

Чехія навесні була серед перших країн, які запровадили жорсткий карантин. Вона змогла уникнути різкого зростання числа заражених, число смертей також залишалося на відносно низькому рівні, особливо порівняно з іншими країнами Європи, такими як Італія, Іспанія і навіть сусідня Німеччина.

Експерти хвалили чеську владу за рішення запровадити обов’язкове носіння масок у громадських місцях. Але коли число випадків зараження пішло на спад, у травні-червні майже всі обмеження були скасовані. Наприкінці серпня почалося різке зростання числа заражених, в останні дні їхнє число перевищує 2 тисячі на добу (населення країни – трохи більш як 10 мільйонів людей). Це в кілька разів більше, ніж навесні. Обмежувальні заходи почали повертати, фахівці вже говорять про можливість повернення карантинних заходів, хоча влада стверджує, що не «закриватиме» економіку, як навесні.

Різке зростання нових виявлених випадків інфекції відзначається і в інших країнах Європи, зокрема Іспанії та Франції. Влада Великої Британії попереджає про «негативний тренд» розвитку ситуації і «критичний момент». Уранці 21 вересня з’явилися повідомлення, що прем’єр-міністр Борис Джонсон не виключає запровадження нового карантину. Раніше вже були обмежені збори – разом можуть збиратися (якщо йдеться не про роботу або навчання) не більш як шестеро людей. Повторний загальнонаціональний карантин минулого тижня запровадив Ізраїль.