COVID-19: у Росії виявили максимальне з 18 липня число нових хворих за добу

За минулу добу у Росії виявили 6148 нових випадків зараження коронавірусом. Як повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням COVID-19, це максимальний добовий приріст із 18 липня.

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Росії одужали 2895 людей, 79 померли.

Від початку пандемії в Росії виявлено 1 103 399 випадків COVID-19, одужали 909 357 пацієнтів, померли – 19 418.

Станом на ранок 20 вересня, в Україні від початку пандемії коронавірус вразив 175 678 людей, 3557 померли, 77 512 – одужали.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 30 мільйонів, померли понад 956 тисяч людей, одужали більш ніж 21 мільйон.​