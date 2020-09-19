У Криму продовжують фіксувати антирекорди захворюваності на коронавірус. Стрімке поширення вірусу змушує місцеву російську владу повертатися до деяких обмежень, які діяли на початку пандемії. Водночас на півострові починається тестування російської вакцини від коронавірусу. Крим.Реалії стежать за розвитком кримських подій на тлі зростання статистики захворюваності.

За шість місяців із моменту виявлення першого випадку коронавірусу в Криму ним, за інформацією російської місцевої влади, заразилися три з половиною тисячі осіб. Серед них дві з половиною тисячі, судячи з динаміки, захворіли упродовж серпня та у вересні. Поширення хвороби на півострові посилилося після скасування обмежувальних заходів, які діяли там навесні та на початку літа. Значний внесок у статистику хвороби також вніс курортний сезон, під час якого багато хто ігнорував рекомендації Роспотребнадзору щодо запобігання інфікуванню.

Вірус. Офіційно

Офіційні відомості російської влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Але вони системні й дають хоча б приблизне уявлення про динаміку поширення захворювання.

Цього тижня показники виявлення коронавірусу були такими:

Антирекорди захворюваності фіксували практично щодня ‒ 14, 16, 17 і 18 вересня ‒ понад 70 випадків щодня. Минулого тижня рекордом були 70 випадків.

(19 вересня російська влада Криму повідомила про 77 виявлених випадків зараження коронавірусом на півострові – КР)

З початку пандемії у Криму коронавірус виявили у 253 дітей, стверджує місцева російська влада.

Під наглядом у зв'язку з можливим зараженням у Криму перебувають ще понад дві тисячі осіб.

У Кримській правозахисній групі називають кримську статистику заниженою, оскільки вона не відображає інформації про інфікування у лавах російської армії та правоохоронних органів, а також не враховує пацієнтів із негоспітальною пневмонією.

До того ж підконтрольна Росії влада Криму занижує відомості про смертність від коронавірусу, стверджують правозахисники.

Епідемія пневмонії

До кінця вересня на базі багатопрофільного медичного центру імені Семашка в Сімферополі планують відкрити новий госпіталь для розміщення пацієнтів із коронавірусом. Таке розпорядження дав російський глава Криму.

Раніше для розміщення хворих коронавірусом виділили лікарню №7 та пологовий будинок №2 у Сімферополі, а також лікарню Армянська.

Багатопрофільний медичний центр імені Семашка, який будується, спочатку розглядався як резервний ліжковий фонд. Але тепер його доводиться оперативно ввести в дію у зв'язку зі зростанням статистики коронавірусу та збільшенням кількості позалікарняних пневмоній.

У медичних організаціях півострова розгорнуті 1,2 тисячі ліжок для хворих коронавірусом

За інформацією голови кримського управління Роспотребнадзору Наталії Пеньковської, тільки за останній тиждень захворюваність на позалікарняну пневмонію зросла на 6,5% і на півострові «немає жодного регіону, де б не спостерігалося зростання захворюваності».

За інформацією першого заступника міністра охорони здоров'я російського уряду Криму Ольги Растригіної, у медичних організаціях півострова розгорнуті 1,2 тисячі ліжок для хворих коронавірусом. Зокрема 252 ліжка розгорнули упродовж останніх двох тижнів у зв'язку зі зростанням кількості хворих.

Школи та влада йдуть на дистанційну роботу

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у Сімферополі в російській адміністрації міста припинили особистий прийом громадян. Чиновники приймають звернення тільки в письмовому та електронному вигляді.

На дистанційне навчання поступово переводять кримських школярів.

Наразі до віддаленої роботи повернулися три дитячих садки та 21 шкільний клас, повідомила міністр освіти й науки російського уряду Криму Валентина Лаврик.

Посилити контроль за дотриманням протиепідемічної безпеки хочуть у трьох регіонах Криму: Сімферополі, Кіровському та Бахчисарайському районах.

Для цього вже сформували робочі групи за участі представників російських адміністрацій цих регіонів, МНС, Мін'юсту та поліції.

Кримчан масово закликали до Євпаторії на «Кримський марафон-2020»

Загроза коронавірусу також змусила російську владу Криму цього тижня скасувати проведення кінофестивалю «Євразійський міст», який щорічно проводить у Ялті голова Союзу кінематографістів Росії Микита Михалков.

Однак кримчан масово закликали до Євпаторії на «Кримський марафон-2020».

Вакцина від коронавірусу дійшла до Криму

Цього тижня у Криму оголосили про старт випробувань російської вакцини від коронавірусу.

До кінця вересня в Криму планують отримати три тисячі доз вакцини

Кримські чиновники стверджують, що перша тестова партія (42 дози) вже надійшла на півострів, і, у першу чергу, щеплення зроблять медичним працівникам. До кінця вересня в Криму планують отримати три тисячі доз вакцини.

У першу чергу, вакцинувати планують співробітників «ковідних» госпіталів, у другу ‒ працівників органів влади й тих, хто працює з громадянами. А після збільшення доз вакцинувати хочуть і решту населення півострова.

Раніше до російської вакцини були запитання у багатьох експертів.

У серпні не готові були застосовувати цю вакцину на собі понад половина російських лікарів, опитаних у межах дослідження російського онлайн-сервісу «Довідник лікаря». Всього було опитано понад три тисячі осіб.

Тобто це буде добре у короткочасній перспективі, що ми зможемо захистити велику кількість людей від коронавірусу, але погано в довготривалій перспективі

«Вакцина, як і будь-який інший препарат, має бути як слід перевірена. У нас і так, навіть якщо усі фази випробування нормально проходитимуть, буде вакцина зроблена за півтора, можливо, два роки. Це абсолютно рекордні терміни. Вакцини, наприклад, з останніх, які робилися, вони по 30 років тестуються. Вона (російська вакцина ‒ КР) може виявитися хорошою, і це буде парадоксальним чином погано. Тобто це буде добре у короткочасній перспективі, що ми зможемо захистити велику кількість людей від коронавірусу, але погано в довготривалій перспективі, тому що це буде прецедент, який покаже, що так можна. Що можна як-небудь, не зрозуміло як перевіряти ліки», ‒ оцінила російську вакцину науковий журналіст і молекулярний біолог (Росія) Ірина Якутенко в коментарі телепроєкту «Настоящее время».

Тим часом у Криму триває вакцинація від грипу. Щеплення публічно зробив заступник міністра охорони здоров'я російського уряду Криму Антон Лясковський.

Він рекомендує кримчанам взяти з нього приклад. «Імунізація проти грипу є найефективнішим засобом профілактики захворювання на грип. У зв'язку з пандемією нової коронавірусної інфекції, цьогоріч особливо важливо зробити щеплення, щоб не допустити поєднання інфекцій, яке може привести до погіршення стану хворої людини», ‒ сказав заступник міністра.

Севастопольців просять одягнути маски

Для Севастополя нинішній тиждень теж став рекордним за кількістю виявлених випадків коронавірусу. У місті, в якому ще нещодавно фіксували не більше двох десятків випадків зараження на тиждень, тепер показали приблизно сотню хворих. З них сім випадків ‒ привезені, стверджує підконтрольна Росії місцева влада.

(У Севастополі за добу 18 вересня зареєстрували 26 нових випадків захворювання коронавірусом, одна людина померла – КР)

Цього тижня в.о. російського губернатора Севастополя Михайло Развожаєв доручив посилити контроль за дотриманням масочного режиму в освітніх установах і місцях торгівлі. Він також доручив активізувати роботу з інформування містян про заходи профілактики коронавірусу.

«Очевидно, що необхідно повертатися до активної пропаганди всіх цих речей. Ситуація зараз дещо ускладнюється, тому людям треба більше пояснювати », ‒ пояснив він.

У російському уряді міста заявили про посилення контролю за дотриманням санітарного законодавства в усіх місцях торгівлі.

У Севастополі, як і в усьому Криму, теж триває вакцинація від грипу. Місцева влада просить містян зробити щеплення.

«Планується вакцинувати приблизно 60% населення, тобто приблизно 271 тисячу осіб. Масова вакцинація дозволяє створити імунний прошарок, необхідний для уникнення епідемії», ‒ сказав головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог департаменту охорони здоров'я російського уряду міста Сергій Грига.

За його словами, севастопольців вакцинують препаратом «Совігрип», очікуються також постачання вакцин «Ультрікс» та «Флю-М».

Окрім того, у Севастополі очікують постачання першої партії російської вакцини від коронавірусу. Планується пробна вакцинація медичних працівників інфекційних госпіталів, в яких лікують хворих на коронавірус.

Іншим містянам поки рекомендують продовжувати носити захисні маски в місцях масового скупчення людей, а також дезінфікувати руки.