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20 вересня 2020, Київ 09:27
Новини | Коронавірус

Минулої доби в Україні виявили 2966 нових випадків COVID-19 – РНБО

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві

Минулої доби в Україні виявлено 2966 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, одужали за попередню добу 758 людей, померла 41 людина.

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

Станом на ранок 20 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 175 678 українців, 3557 померли, 77 512 – одужали.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 30 мільйонів, померли понад 956 тисяч людей, одужали більш ніж 21 мільйон.​

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