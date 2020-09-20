Минулої доби в Україні виявили 2966 нових випадків COVID-19 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 2966 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, одужали за попередню добу 758 людей, померла 41 людина.

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській, Одеській, Тернопільській областях та в Києві.

Станом на ранок 20 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 175 678 українців, 3557 померли, 77 512 – одужали.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 30 мільйонів, померли понад 956 тисяч людей, одужали більш ніж 21 мільйон.​