Критеріям пом’якшення карантину не відповідають Київ та 22 області – МОЗ

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 вересня критеріям пом’якшення карантину не відповідають 22 області та Київ.

Зокрема у Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 151,2 на 100 тисяч людей.

Відповідають критеріям лише дві області – Кіровоградська та Херсонська. Щодо окупованого Росією Криму даних немає.

Регіоном, що не відповідає встановленим критеріям щодо поширення пандемії, вважається той, де присутня хоча б одна з вказаних ознак: завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш ніж 50 відсотків протягом п’яти діб підряд; середня кількість ПЛР-тестувань становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Станом на ранок 21 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 178 353 українців, 3583 людини померли, одужали – 78 184.