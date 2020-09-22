Чи можна впізнати COVID-19 за першими симптомами?

Із наближенням осені й зими, а з ними й холодної погоди і періоду застуд і грипу, і в час, коли коронавірусна пандемія знову наступає в багатьох країнах світу, стає дедалі актуальнішим запитання: «Як розрізнити симптоми цих вірусних респіраторних захворювань?. Відповідь на це запитання шукали дослідники у США, які виявили: хоча симптоми цих захворювань частково збігаються, та вирішальним у визначенні з великою ймовірністю може стати послідовність, у якій ці симптоми настають.
Як свідчить це дослідження, зокрема, грип найчастіше починається з кашлю, тоді як перший симптом COVID-19 – підвищена температура. Але і дослідники, й інші лікарі звертають увагу, що це найімовірніший перебіг – але не єдино можливий, бувають і інші випадки.
Дослідження, оприлюднене ще в середині серпня на наявних на той час даних, доходить висновку, що, зі статистичного погляду, найбільш типова послідовність настання синдромів, які найлегше розпізнати, при коронавірусному захворюванні COVID-19 інакша, ніж при інших значних вірусних респіраторних захворюваннях – зокрема при грипі чи при ГРВІ.
Адже симптоми COVID-19, такі, як гарячка чи кашель, дуже вже схожі на симптоми низки інших звичних хвороб, таких, як сезонний грип чи й застуди.
Тепер дослідження Університету Південної Каліфорнії у США змогло визначити, що симптоми цих хвороб найчастіше настають у певній послідовності – в кожної інакше, повідомляє інтернет-видання Healthline.
Це може допомогти людям, які захворіли на COVID-19, швидше піти на самоізоляцію і отримати потрібне лікування, що важливо і для самих хворих, і для їхнього оточення.
COVID-19 і грип
Дослідники вивчили дані близько 57 тисяч випадків цього коронавірусного захворювання з Китаю, а також дані майже 2,5 тисяч випадків грипу з різних частин світу.
І, за результатами дослідження, найімовірніша послідовність настання синдромів при COVID-19 така:
- висока температура,
- кашель і біль у м’язах,
- нудота або блювання,
- діарея (сильний розлад шлунку).
Натомість у випадку з сезонним грипом кашель зазвичай настає до гарячки.
Детальніше дослідники подають послідовність симптомів при коронавірусному захворюванні так:
- гарячка;
- гарячка і кашель;
- гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах;
- гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах і нудота й блювання;
- гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах, нудота й блювання і діарея.
При цьому, за словами дослідників, такий перебіг найбільш імовірний, незалежно від важкості захворювання.
У разі ж сезонного грипу найчастіший перебіг такий:
- кашель і біль у м’язах;
- кашель, біль у м’язах і головний біль;
- кашель, біль у м’язах, головний біль і біль у горлі;
- кашель, біль у м’язах, головний біль, біль у горлі й гарячка;
- кашель, біль у м’язах, головний біль, біль у горлі, гарячка, діарея і нудота й блювання.
При цьому медики звертають увагу, що при COVID-19 кашель найчастіше сухий.
Можливі інші варіанти
Як коментує це дослідження для видання Healthline лікар швидкої допомоги з Нью-Йорка Роберт Ґлаттер, його результати можуть бути корисні при оцінці стану пацієнтів, які надходять до лікарні в великих кількостях.
Але, зауважує він, грип нерідко починається різко відразу з трьох симптомів – таких, як біль у спині, відчуття морозу і сухий кашель. Так само, застеріг він, і нове коронавірусне захворювання може починатися з інших симптомів.
За словами лікаря, підвищену температуру дійсно зазвичай називають найбільш поширеним першим симптомом COVID-19 – але, з досвіду його лікарні, реальність значно різноманітніша: люди, в яких виявляли цю хворобу, надходили, бувало, і взагалі без гарячки, кашлю чи інших симптомів респіраторних захворювань.
Як каже фахівець, серед важливих клінічних ознак, за якими COVID-19 можна відрізнити від сезонного грипу, є й несподівана втрата відчуття запаху і смаку, а також шкірні реакції, такі, як сверблячка, зашпори чи розпухання й почервоніння пальців ніг.
Інші дослідники також порівнюють симптоми COVID-19 і грипу з симптомами звичайних застуд, тобто гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також із симптомами алергій, що теж можуть бути ніби схожі. Але, звертають увагу експерти, вони все-таки дещо різні.
Зокрема, найважливіша різниця між COVID-19 і грипом – це те, що при грипі, як правило, не виникає такого сильного відчуття нестачі дихання, як при коронавірусній інфекції, пише Healthline.
Натомість нежить чи подразнення очей – це часті симптоми алергій або звичайної застуди, але вони нетипові для COVID-19 – там це в першу чергу гарячка, загальна втома і сухий кашель.
Також при алергіях такі симптоми, як, наприклад, чхання чи кашель, є більше хронічними.
Симптоми в когось є, в когось немає
Американські Центри контролю і запобігання захворюванням перелічують 11 головних ознак коронавірусної інфекції:
- гарячка чи відчуття морозу,
- кашель,
- відчуття нестачі повітря чи ускладнене дихання,
- втома,
- болі в м’язах чи тілі,
- головний біль,
- біль у горлі,
- втрата відчуття запаху і смаку,
- закладений ніс чи нежить,
- нудота або блювання,
- діарея.
Але, звертають увагу у Всесвітній організації охорони здоров’я, дехто заражається новим коронавірусом без виникнення взагалі ніяких симптомів і не почувається при цьому погано. Але такі люди все одно можуть передавати вірус усім довколишнім, хоч самі й не почуваються хворими.
Симптоми коронавірусного захворювання не виявляються відразу після зараження: в різних випадках вони стають помітні через 2–14 днів після потрапляння вірусу в організм.
Будьте обачні!
При цьому, за словами медиків, деякі ознаки COVID-19 означають, що треба звертатися по медичну допомогу негайно. Зокрема, це (але перелік не вичерпний):
- труднощі з диханням,
- невпинний біль чи тиск у грудях,
- втрата ментальної орієнтації,
- нездатність прокинутись і встати з ліжка чи залишатися, не стуляючи очей,
- посиніння губ чи обличчя.
І ще дуже важливо усвідомлювати, кажуть фахівці, що поява будь-яких симптомів коронавірусного захворювання означає, що людина з цими симптомами має вжити всіх заходів, щоб не допустити поширення хвороби. Це – насамперед самоізоляція чи принаймні дотримання достатньої фізичної дистанції, носіння маски і посилені гігієнічні заходи, часте й ретельне миття рук.
Як наголосив лікар Роберт Ґлаттер, важливо пам’ятати, що новий коронавірус удвічі чи й утричі заразніший, ніж вірус грипу.
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