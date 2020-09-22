Чи можна впізнати COVID-19 за першими симптомами?

Із наближенням осені й зими, а з ними й холодної погоди і періоду застуд і грипу, і в час, коли коронавірусна пандемія знову наступає в багатьох країнах світу, стає дедалі актуальнішим запитання: «Як розрізнити симптоми цих вірусних респіраторних захворювань?. Відповідь на це запитання шукали дослідники у США, які виявили: хоча симптоми цих захворювань частково збігаються, та вирішальним у визначенні з великою ймовірністю може стати послідовність, у якій ці симптоми настають.

Як свідчить це дослідження, зокрема, грип найчастіше починається з кашлю, тоді як перший симптом COVID-19 – підвищена температура. Але і дослідники, й інші лікарі звертають увагу, що це найімовірніший перебіг – але не єдино можливий, бувають і інші випадки.

Дослідження, оприлюднене ще в середині серпня на наявних на той час даних, доходить висновку, що, зі статистичного погляду, найбільш типова послідовність настання синдромів, які найлегше розпізнати, при коронавірусному захворюванні COVID-19 інакша, ніж при інших значних вірусних респіраторних захворюваннях – зокрема при грипі чи при ГРВІ.

Адже симптоми COVID-19, такі, як гарячка чи кашель, дуже вже схожі на симптоми низки інших звичних хвороб, таких, як сезонний грип чи й застуди.

Тепер дослідження Університету Південної Каліфорнії у США змогло визначити, що симптоми цих хвороб найчастіше настають у певній послідовності – в кожної інакше, повідомляє інтернет-видання Healthline.

Це може допомогти людям, які захворіли на COVID-19, швидше піти на самоізоляцію і отримати потрібне лікування, що важливо і для самих хворих, і для їхнього оточення.

COVID-19 і грип

Дослідники вивчили дані близько 57 тисяч випадків цього коронавірусного захворювання з Китаю, а також дані майже 2,5 тисяч випадків грипу з різних частин світу.

І, за результатами дослідження, найімовірніша послідовність настання синдромів при COVID-19 така:

висока температура, кашель і біль у м’язах, нудота або блювання, діарея (сильний розлад шлунку).

Натомість у випадку з сезонним грипом кашель зазвичай настає до гарячки.

Детальніше дослідники подають послідовність симптомів при коронавірусному захворюванні так:

гарячка;

гарячка і кашель;

гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах;

гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах і нудота й блювання;

гарячка, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м’язах, нудота й блювання і діарея.

При цьому, за словами дослідників, такий перебіг найбільш імовірний, незалежно від важкості захворювання.

У разі ж сезонного грипу найчастіший перебіг такий:

кашель і біль у м’язах;

кашель, біль у м’язах і головний біль;

кашель, біль у м’язах, головний біль і біль у горлі;

кашель, біль у м’язах, головний біль, біль у горлі й гарячка;

кашель, біль у м’язах, головний біль, біль у горлі, гарячка, діарея і нудота й блювання.

При цьому медики звертають увагу, що при COVID-19 кашель найчастіше сухий.

Можливі інші варіанти

Як коментує це дослідження для видання Healthline лікар швидкої допомоги з Нью-Йорка Роберт Ґлаттер, його результати можуть бути корисні при оцінці стану пацієнтів, які надходять до лікарні в великих кількостях.

Але, зауважує він, грип нерідко починається різко відразу з трьох симптомів – таких, як біль у спині, відчуття морозу і сухий кашель. Так само, застеріг він, і нове коронавірусне захворювання може починатися з інших симптомів.

За словами лікаря, підвищену температуру дійсно зазвичай називають найбільш поширеним першим симптомом COVID-19 – але, з досвіду його лікарні, реальність значно різноманітніша: люди, в яких виявляли цю хворобу, надходили, бувало, і взагалі без гарячки, кашлю чи інших симптомів респіраторних захворювань.

Як каже фахівець, серед важливих клінічних ознак, за якими COVID-19 можна відрізнити від сезонного грипу, є й несподівана втрата відчуття запаху і смаку, а також шкірні реакції, такі, як сверблячка, зашпори чи розпухання й почервоніння пальців ніг.

Інші дослідники також порівнюють симптоми COVID-19 і грипу з симптомами звичайних застуд, тобто гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також із симптомами алергій, що теж можуть бути ніби схожі. Але, звертають увагу експерти, вони все-таки дещо різні.

Зокрема, найважливіша різниця між COVID-19 і грипом – це те, що при грипі, як правило, не виникає такого сильного відчуття нестачі дихання, як при коронавірусній інфекції, пише Healthline.

Натомість нежить чи подразнення очей – це часті симптоми алергій або звичайної застуди, але вони нетипові для COVID-19 – там це в першу чергу гарячка, загальна втома і сухий кашель.

Також при алергіях такі симптоми, як, наприклад, чхання чи кашель, є більше хронічними.

Симптоми в когось є, в когось немає

Американські Центри контролю і запобігання захворюванням перелічують 11 головних ознак коронавірусної інфекції:

гарячка чи відчуття морозу,

кашель,

відчуття нестачі повітря чи ускладнене дихання,

втома,

болі в м’язах чи тілі,

головний біль,

біль у горлі,

втрата відчуття запаху і смаку,

закладений ніс чи нежить,

нудота або блювання,

діарея.

Але, звертають увагу у Всесвітній організації охорони здоров’я, дехто заражається новим коронавірусом без виникнення взагалі ніяких симптомів і не почувається при цьому погано. Але такі люди все одно можуть передавати вірус усім довколишнім, хоч самі й не почуваються хворими.

Симптоми коронавірусного захворювання не виявляються відразу після зараження: в різних випадках вони стають помітні через 2–14 днів після потрапляння вірусу в організм.

Будьте обачні!

При цьому, за словами медиків, деякі ознаки COVID-19 означають, що треба звертатися по медичну допомогу негайно. Зокрема, це (але перелік не вичерпний):

труднощі з диханням,

невпинний біль чи тиск у грудях,

втрата ментальної орієнтації,

нездатність прокинутись і встати з ліжка чи залишатися, не стуляючи очей,

посиніння губ чи обличчя.

І ще дуже важливо усвідомлювати, кажуть фахівці, що поява будь-яких симптомів коронавірусного захворювання означає, що людина з цими симптомами має вжити всіх заходів, щоб не допустити поширення хвороби. Це – насамперед самоізоляція чи принаймні дотримання достатньої фізичної дистанції, носіння маски і посилені гігієнічні заходи, часте й ретельне миття рук.

Як наголосив лікар Роберт Ґлаттер, важливо пам’ятати, що новий коронавірус удвічі чи й утричі заразніший, ніж вірус грипу.