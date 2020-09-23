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23 вересня 2020, Київ 21:32
Новини | Коронавірус

У МОЗ оновили стандарти госпіталізації хворих з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я 23 вересня оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.

Зазначається, що обов’язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.

До групи ризику входять пацієнти:

  • з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
  • з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;
  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
  • з онкологічними захворюваннями;
  • з декомпенсованим цукровим діабетом;
  • з тяжкими алергічними хворобами;
  • з імуносупресивними станами;
  • з аутоімунними захворюваннями;
  • з нирковою недостатністю.

Станом на ранок 23 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 184 734 українців, 3 705 людини померли, одужали – 81 670.

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