У МОЗ оновили стандарти госпіталізації хворих з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я 23 вересня оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.
Зазначається, що обов’язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.
До групи ризику входять пацієнти:
- з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;
- з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- з онкологічними захворюваннями;
- з декомпенсованим цукровим діабетом;
- з тяжкими алергічними хворобами;
- з імуносупресивними станами;
- з аутоімунними захворюваннями;
- з нирковою недостатністю.
Станом на ранок 23 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 184 734 українців, 3 705 людини померли, одужали – 81 670.
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