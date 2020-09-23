У МОЗ оновили стандарти госпіталізації хворих з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я 23 вересня оголосило про нові стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.

Зазначається, що обов’язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику.

До групи ризику входять пацієнти:

з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;

з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

з онкологічними захворюваннями;

з декомпенсованим цукровим діабетом;

з тяжкими алергічними хворобами;

з імуносупресивними станами;

з аутоімунними захворюваннями;

з нирковою недостатністю.

Станом на ранок 23 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 184 734 українців, 3 705 людини померли, одужали – 81 670.