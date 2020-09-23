Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 вересня 2020, Київ 09:09
Новини | Коронавірус

В Україні кількість інфікованих коронавірусом за минулу добу збільшилась на 3497 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 3497 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 63 людей, одужали 1769 пацієнти.

Станом на ранок 23 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 184 734 українців, 3705 людини померли, одужали – 81 670.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31,5 мільйона, померли понад 970 тисяч людей, одужали більш ніж 21,5 мільйона.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG