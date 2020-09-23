Глава Держспоживслужби Києва вважає, що столиця залишиться у «помаранчевій» зоні до березня

Київ залишатиметься у «помаранчевій» карантинній зоні до березня. Про це заявив РБК-Україна глава Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан

«Сьогодні спостерігається стабілізація ситуації, тому що закінчується період відпусток, і ті, хто був інфікований з 1 вересня, – вони вже пройшли інкубаційний період», – зазначив Рубан.

Він наголосив, що наступного тижня очікується збільшення кількості хворих.

«На наступному тижні ми очікуємо збільшення захворюваності, пов’язане з тим, що студенти повернулися до навчання, тому місто Київ буде перебувати у «помаранчевій» зоні до березня за найбільш оптимістичними прогнозами», – зазначив чиновник.

Кількість хворих на коронавірус у Києві минулої доби перевищила 20 тисяч.

Станом на ранок 23 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 184 734 українців, 3 705 людини померли, одужали – 81 670.