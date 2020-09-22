Кількість виявлених з початку пандемії випадків COVID-19 у Києві перевищила 20 тисяч

У столиці за минулу добу виявили ще 270 хворих на COVID-19, таким чином загальна кількість підтверджених з початку пандемії випадків склала 20 028, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, 7 людей минулої доби в столиці померли, одужала 61 людина.

«Найбільше випадків захворювання (за минулу добу – ред.) виявили в Деснянському районі – 43 та в Дарницькому – 39», – повідомив Кличко.

Всього коронавірус подолали 5 929 мешканців Києва, померли – 325.

Київ став першим містом в Україні, де з початку пандемії зафіксували понад 20 тисяч випадків COVID-19.

Станом на ранок 22 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 181 237 українців, 3642 людини померли, одужали – 79 901.