Європа намагається впоратися з наростанням числа випадків COVID-19

Ціла низка європейських країн потерпає останніми днями від різкого наростання числа нових випадків коронавірусного захворювання. Уряди постають перед політичним тиском: як зменшити це зростання, не вдаючися до таких суворих карантинних обмежень, які були запроваджені навесні і тяжко вдарили по економіці. І йдуть тим часом на менші обмеження.

За останніми наявними на цей час даними Європейського центру запобігання і контролю захворювань, у регіоні Європейського союзу і Європейського економічного простору, до якого «за старою пам’яттю» додають і колишнього члена Велику Британію, п’ять країн перевищували рівень захворюваності більш ніж у 120 нових підтверджених випадків на 100 тисяч населення за 14 днів. «Небезпечним» брунатним кольором на мапі позначені майже вся Іспанія, значна частина півдня, але також і частина півночі Франції, окремі регіони Чехії, Хорватії й Румунії. Ця мапа оновлюється раз на тиждень, тож наведені в ній на цей час дані станом на 16 вересня відбивають ситуацію за 14 днів перед тією датою.

А на 22 вересня ситуація вже інша, про що свідчить таблиця на тому ж сайті, яка оновлюється щодня. Там більш ніж 120 нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів мають, без поділу на регіони, – Іспанія, де ситуація найгірша (майже 311 таких випадків), Чехія (207), Франція (майже 193), Люксембург (понад 157) і Бельгія (понад 124). Біля межі перебувають Нідерланди (118), Угорщина (майже 108) і Австрія (майже 107). Тут ідеться про цілі країни, тобто окремі регіони інших країн можуть теж мати небезпечні показники, хоча за рахунок інших, безпечніших регіонів уся країна може не потрапити до «небезпечних».

Іспанія й Чехія потерпають і нарощують обмеження

У найбільш ураженій нині Іспанії найбільше потерпає наразі столичний регіон Мадрид. Там-бо рівень захворюваності в 683 випадки на 100 тисяч населення за останні 14 днів більш ніж удвічі перевищує середній рівень по всій країні.

А в деяких районах столичного регіону – робітничих околицях Мадрида і сусідніх зі столицею містечках – цей показник перевищив 1000. Тож нині поліція оточує ці території, щоб відокремити їх від решти країни і не допустити пересування їхніх мешканців, за деякими винятками, поза межі уражених територій. Від 23 вересня, каже місцева влада, тих, хто вийде за ці межі, не довівши належної причини, чекатиме штраф.

Під ці обмеження потрапили близько 860 тисяч людей. Тепер вони мусять доводити правоохоронцям необхідність виходити поза межі закритих територій на роботу, навчання чи до лікаря – інші причини не передбачені. В цих місцевостях закриті парки. Крамниці і ресторани тим часом працюють, але в них може перебувати тільки половина від звичного числа відвідувачів.

А мешканців інших районів Мадрида, які не потрапили під прямі обмеження, закликають добровільно обмежити своє пересування і свої контакти з іншими людьми.

Також серед країн, що останніми днями переживають значне зростання, опинилася Чехія. Кілька днів у цій країні билися всі попередні «рекорди» захворюваності, навіть ті, що були навесні.

Через таке зростання 21 вересня подав у відставку міністр охорони здоров’я Чехії. За його словами, він хотів би, щоб його відхід створив можливість знайти новий підхід до протистояння пандемії.

Новий міністр, відомий епідеміолог, каже, що таких радикальних обмежень, як були навесні, вже не буде. Наразі в Чехії повернулося обов’язкове використання захисних масок у всіх приміщеннях, включно з ресторанами й барами (знімати їх можна лише сидячи за столом), і в транспорті.

Очікується подальше обмеження роботи ресторанів і барів із тим, щоб вони мусили закриватися не опівночі, як нині, а вже о 10-й вечора. Також буде знову далі обмежене число учасників масових акцій (де маски, самозрозуміло, теж обов’язкові).

Навесні Чехія впоралася з пандемією відносно добре завдяки вчасно запровадженим доволі суворим обмеженням. Але останнім часом були дні, коли в країні реєстрували понад 3 тисячі нових випадків за день – майже стільки, як за весь місяць у березні.

Через це низка країн Євросоюзу вже вирішила обмежити пересування людей із Чехією. За повідомленнями, 23 вересня про таке обмеження оголосить і сусідня з нею Німеччина, де ситуація з захворюваністю нині значно краща.

Пити чи не пити – не все одно

На схожий крок, як у Чехії, вирішила піти й Велика Британія. Там ситуація нині теж погіршується і непокоїть владу. Тож у цій країні, так само, як і в Чехії, з 24-го, а подекуди з 25 вересня паби муситимуть зачинятися о 10-й вечора. Крім того, їжу й напої можна буде подавати тільки за столиком – якщо буде вільне місце; варіант з’їсти чи випити щось стоячи буде виключений.

Обмеження часу роботи ресторанів, барів, пабів і пивниць критикують підприємці в цій галузі, які кажуть, що це принесе їм, і так потерпілим від попередніх обмежень, нові втрати.

Наприклад, у Чехії Чеський союз пивоварів уже порахував, що таке скорочення робочого часу закладів, де п’ють їхню продукцію, означатиме щоденні втрати до 30 відсотків від нинішнього рівня. Скаржаться на нову норму і в Економічній палаті Чехії – втратять не тільки пивовари, а й заклади харчування, що будуть змушені зачинятися раніше.

Але, наприклад, у Лондоні, де клієнтів пабів і кафе в центрі міста опитало Агентство «Франс-прес», люди загалом підтримували нові майбутні правила – бо ж вони мають на меті не допустити нового значного спалаху захворювання, а відтак і можливого повного закриття таких закладів.

Фахівці звертають увагу, що такі заходи, як більш раннє закриття закладів, «де п’ють», мають підстави. Як сказала агентству фахівчиня з Університету Лондона Дженніфер Голловей, «ми знаємо, що найбільший вплив на поведінку людей із огляду на готовність піти на ризик має алкоголь: чим ви п’яніші, тим менше маєте перепон і тим більше схильні до ризику».

Великі штрафи для «свободолюбних» британців

Британія також скасувала попередні плани дозволити вболівальникам поступово повертатися на спортивні заходи з наступного місяця. Буде розширене число випадків для обов’язкового носіння масок.

Для порушників встановлених вимог і обмежень запроваджуються значні штрафи – від 200 фунтів (близько 7 тисяч 200 гривень) для фізичних осіб за відсутність маски до 10 тисяч фунтів (майже 360 тисяч гривень) за порушення з боку юридичної особи. За дотриманням буде стежити не тільки поліція, патрулювання якої посилять – до заходів безпеки залучать і військових.

На цей час у частинах Британії вже діють також обмеження на контакти між людьми, що не є членами одного домогосподарства, і мільйони людей перебувають під обмеженнями місцевого рівня.

Нові британські обмеження запроваджені на піврічний термін. Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон на запитання, чому в країні захворюваність на COVID-19, а головне, смертність від цього захворювання вищі, ніж у Німеччині й Італії, відповів: «Існує важлива різниця між нашою країною і багатьма іншими країнами по всьому світі, і вона полягає в тому, що наша країна свободолюбна… Дуже важко просити британське населення одностайно дотримуватися вказівок так, як це потрібно».

У Чехії заявили, що наразі запроваджують свої обмежувальні заходи на два тижні з тим, щоб потім проаналізувати їхні результати.

Потерпає вся Європа

Від зростання захворюваності на COVID-19 потерпають і інші європейські країни, які, не повертаючись до суворих обмежень, як навесні, все ж скасовують деякі важливі церемонії. 22 вересня стало відомо, що оголошення лауреатів Нобелівських премій у столиці Швеції Стокгольмі цього року скасовуються вперше з 1944 року – їх замінять телевізійні заходи. А переможці не отримають свої медалі й дипломи особисто з рук короля Швеції – цього разу їх будуть вшановувати в їхніх рідних країнах. Також буде значно обмежена церемонія нагородження Нобелівською премією миру, яка традиційно відбувається в столиці Норвегії Осло.

І саміт лідерів Європейського союзу, що був призначений на 24 вересня, довелося відкласти на пізніше. Причина: позитивним на коронавірус виявився один із охоронців, із яким контактував президент Європейської ради Шарль Мішель, і чільник ЄС був змушений піти на карантин.

Тим часом міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які зуміли зустрітися 22 вересня особисто вперше від лютого, домовилися про необхідність краще координувати обмеження на пересування між країнами в ЄС. Така домовленість буде мати на меті уникнути хаосу, який запанував було в Європі навесні, коли окремі країни панічно закривали свої кордони без узгодження з іншими членами спільноти, в якій зазвичай діє принцип вільного пересування людей.