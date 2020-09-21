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21 вересня 2020, Київ 20:33
Новини | Коронавірус

В уряді назвали обмеження в регіонах «червоної» зони, що діятимуть із 22 вересня

Обмеження починають діяти з півночі 22 вересня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій.

Рішення ухвалили 21 вересня, обмеження починають діяти з півночі 22 вересня, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Обмеження, зокрема, стосуються перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, міжміських перевезень, відвідування закладів освіти, культури, кінотеатрів, кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів. Ознайомитися з повним списком можна тут.

Згідно з рішенням комісії, від 21 вересня «червону» зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановили в:

  • Закарпатській області – у м. Чоп;
  • Львівській області – у Перемишлянському та Пустомитівському районі;
  • Тернопільській області – у м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах;
  • Хмельницькій області – у м. Славуті та у Волочиському районі;
  • Черкаській області – у м. Каневі;
  • Чернівецькій області – у Герцеївському, Кельменецькому районах;
  • Чернігівській області – у м. Ніжині та у Носівському районі.

Київ залишився у «помаранчевій» зоні.

16 вересня Кабінет міністрів України змінив підхід до обмежень у «помаранчевій» та «червоній» зонах, пов’язаний із поширенням коронавірусної інфекції.

Так перелік обмежень у «червоній» зоні вирішили визначати спільно з регіоном. Як пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, протиепідемічні обмеження та їхню кількість на такій території визначатимуть спільним рішенням державної та регіональної комісій з ТЕБ та НС.

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