З 21 вересня діятиме новий розподіл на зони епіднебезпеки

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 18 вересня затвердила рішення про перегляд рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це повідомили в уряді.

Новий розподіл набуде чинності з 00:00 21 вересня 2020 року. Київ залишився у «помаранчевій» зоні.

«Червоний» рівень епіднебезпеки встановили в:

Закарпатській області – у м. Чоп;

Львівській області – у Перемишлянському та Пустомитівському районі;

Тернопільській області – у м. Бережани та у Заліщіцькому, Збаразькому, Тернопільському районах;

Хмельницькій області – у м. Славуті та у Волочиському районі;

Черкаській області – у м. Каневі;

Чернівецькій області – у Герцеївському, Кельменецькому районах;

Чернігівській області – у м. Ніжині та у Носівському районі.

«Помаранчевий» рівень запроваджено в:

Вінницькій області – у мм. Вінниці, Козятині;

Волинській області – у м. Нововолинськ та у Ківерцівському, Маневицькому районах;

Житомирській області – у м. Коростені та у Лугинському, Овруцькому районах;

Закарпатській області – у м. Ужгороді та у Рахівському, Ужгородському районах;

Запорізька область – у Пологівському районі;

Івано-Франківській області – у мм. Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та у Косівському, Рогатинському, Рожнятівському, Тисменицькому районах;

Київській області – у м. Обухів і та у Києво-Святошинському, Баришівському районах;

Львівській області – у Бродівському, Радехівському районах;

Миколаївській області – у м. Вознесенську;

Одеській області – у мм. Біляївці, Ізмаїлі, Чорноморську та у Березівському, Болградському, Іванівському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Тарутинському, Татарбунарському районах;

Рівненській області – у мм. Дубно, Вараші, Острозі та у Демидівському, Здолбунівському, Костопільському, Млинівському, Рівненському районах;

Сумській області – у м. Сумах;

Тернопільській області – у мм. Тернополі, Кременці, Чорткові та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Чортівському, Шумському районах;

Харківській області – у мм. Харкові, Люботині, та у Великобурлуцькому районі;

Хмельницькій області – у мм. Хмельницькому, Кам’янець-Подільську, Нетішині та у Красилівському, Теофіпольському, Ярмолинецькому районах;

Черкаська область – у м. Смілі та у Канівському, Корсунь-Шевченківському, Смілянському районах;

Чернівецькій області – у м. Чернівці та у Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому, Стороженецькому районах;

Чернігівській області – у Борознянському, Куликівському, Ніжинському районах;

м. Києві.

«Жовтий» рівень встановили в:

Вінницькій області – у мм. Могилів-Подільськорму, Хмільнику та у Вінницькому, Калинівському, Козятинському, Літинському, Тиврівському, Томашпільському, Хмільницькому районах;

Волинській області – у мм. Луцьку, Володимир-Волинському та у Володимир-Волинському, Горохівському, Іванчівському, Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському, Старовижівському, Турійському, Шацькому районах;

Житомирській області – у мм. Житомирі, Бердичеві, Малині, Новоград-Волинському та у Баранівському, Бердичівському, Ємільчинському, Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Любарському, Попільнянському, Пулинському, Романівському, Ружинському, Хорошівському, Черняхівському, Чуднівському районах;

Закарпатській області – у мм. Берегові, Мукачеві, Хусті та у Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Іршавському, Мижгірському, Мукачівському, Переченському, Свалявському, Тячівському районах;

Запорізькій області – у мм. Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Токмак та у Веселівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Михайлівському, Оріхівському районах;

Івано-Франківській області – у мм. Болехові, Бурштині, Яремчі та у Богородчанському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломиївському, Надвірнянському, Снятиському, Тлумацькому районах;

Київська область – мм. Березані, Борисполі, Броварах, Бучі, Василькові, Ірпіні, Переяславі, Ржищеві, Фастові та у Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Іванківському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Таращанському, Фастівському, Яготинському районах;

Луганській області – у мм. Лисичанську, Севєродонецьку та у Біловодському, Марківському, Міловському, Станично-Луганському, Старобільському районах;

Львівській області – у мм. Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді та у Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Самбірському, Сокальському, Яворівському районах;

Миколаївській області – у м. Миколаєві, Южноукраїнську та у Баштанському, Вітовському, Вознесенському, Казанківському районах;

Одеській області – у мм. Одесі, Білгород-Дністровську, Подільську, Теплодарі, Южному та у Арцизькому, Білгород-Дністровському, Біляївському, Кілійському, Лиманському, Подільському, Роздільнянському, Савранському, Саратському, Ширяївському районах;

Рівненській області – у м. Рівному та у Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Дубенському, Зарічненському, Корецькому, Острозькому, Радивилівському, Рокитнівському, Сарненському районах;

Сумській області – у мм. Конотопі, Лебедині, Ромнах та у Білопільському, Конотопському, Краснопільському, Кролевецькому, Недригайлівському, Роменському, Середино-Будському, Сумському, Тростянецькому районах;

Харківській області – у мм. Ізюмі, Лозовій, Первомайському, Чугуєві та у Балаклійському, Барвінківському, Богодухівському, Валківському, Вовчанському, Дергачівському, Зачипилівському, Зміївському, Золочівському, Ізюмському, Кегичивському, Коломацькому, Красноградському, Краснокуцькому, Нововодолазькому, Первомайському, Харківському, Чугуївському, Шевченківському районах;

Хмельницькій області – у мм. Старокостянтинові, Шепетівці та у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Летичівському, Новоушицькому, Полонському, Славутському, Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському районах;

Черкаській області – у мм. Черкасах, Ватутіному, Золотоноші, Умані та у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Катеринопільському, Лисянському, Маньківському, Уманському, Черкаському, Чигиринському, Шполянському районах;

Чернівецькій області – у м. Новодністровську та у Путильському, Сокирянському, Хотинському районах;

Чернігівській області – у мм. Чернігові, Прилуках та у Бахмацькому, Ічнянському, Козелецькому, Прилуцькому, Сновському, Срібнянському, Талалаївському, Чернігівському районах.

В уряді зазначили, що цей розподіл діятиме протягом 14 днів.