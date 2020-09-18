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18 вересня 2020, Київ 10:25
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 3 228 нових випадків COVID-19 – РНБО

В Україні виявили 3 228 нових випадків COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.

За час пандемії на території країни виявили 169 472 випадки. Померли 3 468 людей, одужали – 75 486.

Станомн на 18 вересня найбільше людей хворіє в Києві (12 694), на Львівщині (11 461) та Харківщині (9 871).

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за попередню добу в Україні здійснили 57 084 тестування. Зокрема, 31 тисячу тестів зробили методом полімеразної ланцюгової реакції. Міністр назвав це «своєрідним рекордом».

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