30 мільйонів випадків COVID-19 у світі: як довго ще жити в умовах пандемії

Кількість випадків інфікування новим коронавірусом, що викликає хворобу СOVID-19, у світі сягнула понад 30 мільйонів. Такі дані Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. Як довго людству доведеться жити в умовах небезпеки заразитися коронавірусом?

Я думаю, що нам потрібно прийняти той факт, що ми повинні жити з цим вірусом дуже довго

«Я думаю, що нам потрібно прийняти той факт, що ми повинні жити з цим вірусом дуже довго», – сказала в інтерв'ю балканській службі Радіо Свобода Анна Мія Екстром, професор глобальної інфекційної епідеміології Каролінського інституту у Швеції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), тим часом, попереджає про «тривожні темпи передачі» коронавірусу у Європі.

Дані про 30 мільйонів заражень, скоріш за все, не відображають точну кількість заражених, оскільки велика кількість людей не проходить тестування на коронавірус, а інші є безсимптомними носіями COVID-19.

Кількість загиблих від коронавірусу перевищила 942 тисячі осіб, що, ймовірно, також не охоплює повних масштабів пандемії.

Ситуація погіршується

«Навесні і на початку літа ми могли бачити вплив карантину. Наші зусилля, наші жертви дали результат. У червні кількість падала до найнижчого рівня. Але кількість випадків у вересні повинна бути сигналом тривоги для усіх нас», – сказав регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюґе на прес-конференції у Копенгагені 17 вересня.

За даними ВООЗ:

53 держави-члени Європи зафіксували майже 5 мільйонів випадків захворювання на COVID-19 та понад 227 тисяч смертей.

Протягом останнього часу у семи європейських країнах кількість інфікованих зросла удвічі. В основному вірус виявляють серед молодих людей віком 25-49 років.

У США виявили понад 6,6 мільйона випадків інфікування на коронавірус, 197 655 людей загинули. Наразі це є найбільш уражена коронавірусом країна у світі з огляду на загальну кількість інфікованих.

На другому місці – Індія. В цій країні на СОVID-19 щонайменше 5,2 мільйона людей, 84 372 людей померли.

На третьому місці Бразилія – на 4,4 мільйони інфікованих припадає 134 935 загиблих.

На Близькому Сході зареєстровано понад 1,7 мільйона інфікованих та 41 254 смертей

В Африці зафіксовано 1,3 мільйона випадків захворювання COVID-19 та 33 324 смертей.

Оскільки пандемія продовжує ширитися планетою, найбільше уваги було зосереджено на госпіталізаціях та смертності.

Проте дедалі більше зростає стурбованість з приводу того, що вірус може мати довгострокові наслідки на життя людей іще довгий час після одужання.

На якому етапі вироблення вакцин?

Наразі ефективної вакцини від коронавірусу немає.

Компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона тимчасово зупинила випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.

Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені на майже 30 тисяч добровольців різного расового, етнічного та географічного походження.

Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей у США.

Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я США і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. та німецькою компанією BioNTech.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини Sputnik V, оскільки третя фаза випробувань вакцини ще не завершена.

Що робити?

Велика кількість експертів погоджується: вірус, ймовірно, ще довго буде поширюватися, і доведеться навчитися з ним жити. Але при цьому дуже не можна забувати про засоби і методи захисту.

У США заявили про наявність доказів, які підтверджують, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції. Навіть коли з'явиться ефективна вакцина і люди пройдуть щеплення, все одно доведеться носити маски – мовляв, ніхто точно не може сказати, якою буде імунна реакція кожного організму.

«Маска – найважливіший засіб захисту громадського здоров'я, який ми маємо», – сказав директор Центрів з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд під час слухань в комітеті Сенату США.

«Принаймні для мене, у центрі уваги повинно бути зменшення кількості смертей, яким можна запобігти, і кількість серйозних захворювань серед найбільш вразливих у той час, як повністю зупинити поширення цього вірусу в усьому світі буде дуже і дуже важко», – говорить Анна Мія Екстром, професор глобальної інфекційної епідеміології Каролінського інституту у Швеції.