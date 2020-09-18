МОЗ оновило національний протокол надання медичної допомоги при COVID-19

Нова редакція протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби COVID-19» почала діяти в Україні. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, напередодні очільник відомства Максим Степанов підписав відповідний протокол.

«Протокол для лікарів, які стикаються з коронавірусною хворобою – це інструмент, за допомогою якого вони визначають необхідну терапію і підходи до лікування. Хочу зазначити, що призначення лікарських засобів відбувається з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у кожного окремого пацієнта. Протокол має використовуватись винятково медичними працівниками. Закликаю українців не займатися самолікуванням», – заявив Степанов.

Згідно з повідомленням, в оновленому протоколі, зокрема, розширена схема використання глюкокортикоїдів, визначені алгоритми призначення антикоагулянтної терапії, доповнені підходи до протимікробної терапії вторинної бактеріальної ко-інфекції, також конкретизовані показання для призначення лікарського засобу тоцилізумаб. Серед змін – оновлено визначення підозрілого та ймовірного випадку захворювання на COVID-19, визначені критерії не контагіозності пацієнтів, критерії завершення самоізоляції та оновлені алгоритм тестування на коронавірус.

Станом на 18 вересня, від початку пандемії в Україні виявили 169 472 випадки COVID-19, померли 3 468 людей, одужали – 75 486.