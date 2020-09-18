Ситуація із COVID-19 у Європі зараз гірша, аніж під час березневого піку

Уряди низки європейських країн оголошують регіональні карантини і вдаються до інших заходів, щоб стримати поширення коронавірусу, яке набрало високих темпів у вересні. Загалом у світі кількість підтверджених заражень наблизилася до показника 30 мільйонів, а Ізраїль став першою країною, де у п’ятницю 18 вересня оголосили повторний карантин на усій території. Про це пише «​Голос Америки»​.

За останні два тижні у семи країнах Європи кількість випадків захворювання на COVID-19 подвоїлася, повідомляє регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюґе.

«Хоча ці цифри є результатом і ширшого тестування, турбує те, що вони також виявили збільшення заражень повсюди в регіоні», – наголосив Клюґе.

Найбільше вірус зараз виявляють серед молодих європейців віком 25-49 років.

Ганс Клюґе сказав, що статистика підтверджує дієвість карантину, якого у Європі дотримувалися у весняні місяці.

«Навесні і на початку літа ми могли бачити вплив карантину. Наші зусилля, наші жертви дали результат. У червні кількість падала до найнижчого рівня. Але кількість випадків у вересні повинна бути сигналом тривоги для усіх нас», – сказав європейський директор ВООЗ на прес-конференції у Копенгагені.

Обмеження

У Франції, Іспанії, Нідерландах те деяких інших країнах Європи очікують на оголошення нових карантинних обмежень.

Іспанський уряд заявив про велику кількість пацієнтів з COVID-19 у лікарнях столиці країни – Мадрида.

У Франції зафіксували великі осередки поширення коронавірусу у низці великих міст, зокрема у Ліоні та Ніцці.

Британський міністр охорони здоров’я Генкок натякнув на можливість запровадження повторного карантину в країні на тлі даних про подвоєння за останні вісім днів кількості пацієнтів з коронавірусом у лікарнях.

Міністр Метт Генкок сказав, що уряд готовий робити усе необхідне, але загальний карантин назвав крайнім кроком.

Регіональні карантини у Великій Британії зараз охоплюють приблизно 10 мільйонів людей.

А між тим у США наполягають, що носіння масок та дезінфекція надійно оберігає від інфікування коронавірусом. І навіть коли, буде проводитися масова вакцинація – маски залишаться засобом безпеки в умовах пандемії.

Більше читайте тут: Маски можуть захистити від COVID-19 навіть краще за вакцину – головний епідеміолог США