Маски можуть захистити від COVID-19 навіть краще за вакцину – головний епідеміолог США

Є докази того, що носіння масок дуже ефективне у протидії зараженню коронавірусом. На цьому наголошує головний епідеміолог США Роберт Редфілд, повідомляє Голос Америки. Чому маски, на його думку, можуть виявитися ефективнішими від вакцин? Чи потрібні вакцини взагалі? І що треба робити, щоб зупинити пандемію?

Директор Центрів з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд наголосив на існуванні наукових доказів того, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції. Навіть коли люди пройдуть через щеплення перевіреними вакцинами, треба буде носити маски, бо ніхто напевне не знає якою буде імунна реакція кожного організму.

«Маска – найважливіший засіб захисту громадського здоров‘я, який ми маємо», – заявив Редфілд під час слухань в комітеті Сенату США.

Маска більш гарантовано захистить мене від COVID, ніж коли я прийму вакцину від COVID



«Ми маємо чіткі наукові докази, що це працює, – сказав Редфілд про маски. – Я навіть скажу, що ця маска більш гарантовано захистить мене від COVID, ніж коли я прийму вакцину від COVID, бо імуногенність може складати 70%, і якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а ця маска – так».

Він закликав американців, особливо молодь, носити маски і сказав, що за умови масового носіння масок, пандемію можна приборкати за 6-12 тижнів.

Коли буде американська вакцина?

За оцінками Редфілда, вакцина від коронавірусу стане доступною широкому загалу лише восени 2021 року, а невеликі поставки коронавірусної вакцини стануть доступними наприкінці цього року.

Однак, такі оцінки Редфілда заперечив президент США Дональд Трамп. виступаючи в Білому домі в середу президент зазначив, що вакцина може стати доступною вже у жовтні і США будуть готові надати широкому загалу доступ до вакцини дуже швидко.

Він також наголосив: «Вакцина – значно ефективніша за маску» і припустив, що Редфорд «заплутався» у своїй відповіді Конгресу.

«Я на 100% переконаний у важливості вакцини, – написав Редфілд у Twitter у той самий день, – і особливо у важливості вакцини від COVID19. Вакцина від COVID19 поверне американців до нормального повсякденного життя. Найкращий захист, який ми маємо на тепер – це важливі заходи зі стримування:

носіння масок,

миття рук,

соціальне дистанціювання

та обережне ставлення до натовпів».

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