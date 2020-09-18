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18 вересня 2020, Київ 14:59
Політика

Хасиди: святкування Рош га-Шана під час пандемії | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

Хасиди в Умані святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. Щороку до Умані вони з'їжджаються з усього світу. Через коронавірус Україна обмежила в’їзд для іноземців і частина хасидів застрягла на українсько-білоруському кордоні. У програмі Свобода Live розповідаємо, чому їм так важливо потрапити до Умані, яка нині ситуація у місті та на кордоні, чи могла Україна пропустити цих людей і чому в Офісі президента України звинувачують Білорусь. Включення наживо з Умані, Ізраїлю, Білорусі.

Учасники програми:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Євгеній Єнін, заступник міністра закордонних справ України;

Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську;

Володимир Рунець, кореспондент телеканалу «Настоящее время»;

Татіана Новгородскі, громадянка Ізраїлю;

Ірина Рибницька, юристка Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу;

Людмила Филипович, релігієзнавець.

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