Хасиди: святкування Рош га-Шана під час пандемії | Свобода Live

Хасиди в Умані святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. Щороку до Умані вони з'їжджаються з усього світу. Через коронавірус Україна обмежила в’їзд для іноземців і частина хасидів застрягла на українсько-білоруському кордоні. У програмі Свобода Live розповідаємо, чому їм так важливо потрапити до Умані, яка нині ситуація у місті та на кордоні, чи могла Україна пропустити цих людей і чому в Офісі президента України звинувачують Білорусь. Включення наживо з Умані, Ізраїлю, Білорусі.

Учасники програми:

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Євгеній Єнін, заступник міністра закордонних справ України;

Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську;

Володимир Рунець, кореспондент телеканалу «Настоящее время»;

Татіана Новгородскі, громадянка Ізраїлю;

Ірина Рибницька, юристка Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу;

Людмила Филипович, релігієзнавець.