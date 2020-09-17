Хасиди, Умань і коронавірус: що про це говорять в Ізраїлі?

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вважає, що хасиди, які перебувають на білорусько-українському кордоні, повинні повернутися до Білорусі, а звідти – додому до Ізраїлю. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua. У самому Ізраїлі тим часом також розгорівся скандал навколо долі близько 2 000, переважно чоловіків з дітьми, які опинилися просто неба на білорусько-українському кордоні, намагаючись потрапити на могилу цадика Нахмана в українській Умані.

Щорічне паломництво на могилу одного з найбільш шанованих учителів віри на єврейський Новий рік – Рош-га-Шана – є одним із найважливіших ритуалів у хасидизмі. Але через швидке поширення коронавірусу ізраїльська влада намагається обмежити масові заходи. Нині ж ізраїльський уряд та релігійні організації хасидів звинувачують одне одного у створенні кризової ситуації.

Через зростання захворюваності на COVID-19 Ізраїль запроваджує національний локдаун, про це днями оголосив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в телевізійному зверненні. Оскільки щоденне збільшення кількості нових хворих пішло на тисячі, уряд країни вирішив, що на три тижні ізраїльтяни повинні будуть залишатися вдома, або максимально в межах 500 метрів від своїх будинків. Школи і торгові центри будуть зачинені, працюватимуть тільки супермаркети й аптеки.

# Уряд Ізраїлю затвердив остаточну версію обмежень, яка буде застосована, коли розпочнеться національне блокування у п'ятницю о 14:00.

Карантин почнеться у п’ятницю, 18 вересня, саме в момент настання Нового року – Рош га-Шана, коли ізраїльтяни збираються на святкування великими родинами і цілими громадами. Але голова уряду вважає, що заради збереження життя, ізраїльтяни мають з розумінням поставитися до заходів уряду. «Я знаю, що ці заходи дорого обійдуться нам усім. Це не те свято, до якого ми звикли. І ми, звичайно ж, не зможемо відсвяткувати його в наших великих сім'ях», – сказав Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян.

Проте не всі жителі Ізраїлю були готові пожертвувати традиціями. Щорічно десятки тисяч хасидів здійснюють паломництво до своїх святинь – до могили рабина Нахмана, одного з засновників хасидизму, релігійної течії, що народилася в Україні наприкінці 18-го століття. Зібралися у подорож вони і цього разу, незважаючи на попередження ізраїльського уряду та на закриття українського кордону для іноземців з огляду на пандемію коронавірусу.

Про те, що саме Ізраїль просив, щоб Україна закрила свої кордони, стало відомо з інтерв’ю президента України Володимира Зеленського газеті The Jerusalem Post. Український президент сказав, що Україна, звичайно, пишається цим паломництвом і рада вітати гостей, але, на жаль, «цього року через кризу з COVID-19 нам довелося запровадити дуже жорсткі правила на прохання Ізраїлю для того, щоб забезпечити безпеку і наших громадян, і гостей, які приїжджають з цілого світу».

На запитання газети, чи Беньямін Нетаньягу просив не впускати хасидів до України, президент Зеленський відповів, що «було багато обговорень в Україні та між Україною й Ізраїлем, на багатьох рівнях, для того, щоб знайти найкраще рішення цієї проблеми. Ми разом з Ізраїлем вирішили, що цього року потрібно запровадити тимчасові обмеження».

Наприкінці серпня в Україні було запроваджено обмеження на в’їзд іноземцям та особам без громадянства до 28 вересня. Винятки були встановлені лише для окремих категорій осіб. В Україні президента Зеленського критикували за те, що це рішення було ухвалено для всіх іноземців саме через хасидських паломників і розраховано саме на час тривання єврейських свят.

Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах

Але як би то не було, президент Зеленський вважав, що діє в інтересах України.

«Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах», – сказав президент Володимир Зеленський представникам єврейських релігійних організацій в Україні на засіданні 25 серпня, повідомляє президентський сайт.

Проте, посилаючись на винятки, про хасидів зі США клопотала група конгресменів зі США. 26 республіканських членів американського Конгресу підписали листа з проханням до державного секретаря Майка Помпео закликати Україну впустити близько двох тисяч американських громадян.

«У постанові про закриття українського кордону є щонайменше десяток винятків, включаючи можливість студентам, дипломатам та діячам культури прибувати за запрошенням», – йдеться в листі від 4 вересня, повідомив «Голос Америки». Винятків американські хасиди не отримали.

В Україну через Білорусь

А тим часом ізраїльські хасиди вирішили, що зможуть потрапити на територію України з території сусідніх країн, передусім Білорусі. Там із 14 вересня зібралося близько 2 тисяч переважно чоловіків із хлопчиками різного віку, які не мають ані їжі, дозволеної для споживання їхніми релігійними приписами, ані даху над головою.

На додачу до цього Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не впускати до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства, а 16 вересня Кабінет міністрів України вирішив закрити пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, на якому зібралася найбільша група – понад тисяча осіб, які намагаються потрапити до України, попри заборону на в’їзд іноземців.

Хасиди звинувачують ізраїльський уряд

Як повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські організації Брацлавських хасидів, багато хто з тих, хто чекає, застрягли в різних містах Білорусі вже протягом двох-трьох тижнів, і дехто дійсно спить у парках та на вулицях.

Хаїм Вайтсгандлер, представник ізраїльської організації брацлавських хасидів з поселення Бейтар Ілліт, що в десяти кілометрах від Єрусалима на території Західного Берега Йордану, розповів The Jerusalem Post, що прибув до Білорусі 6 вересня і відтоді чекав у місті Гомель на півдні Білорусі, неподалік українського кордону.

Вайтсгандлер заявив, що кілька сотень його одновірців у Гомелі, включно з дітьми та людьми похилого віку, мають невелику кількість кошерної їжі, крім фруктів та овочів. Багато людей сплять просто неба і не мають доступу до душових кабін та інших основних зручностей. Деякі прочани перебувають у Бресті, Пінську та Радіні, ближче до кордону, а інші – у столиці Білорусі Мінську.

Вейтсгандлер вважає, що винними в їхньому становищі є прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, уповноважений з питань коронавірусу професор Ронні Ґамзу та міністр внутрішніх справ Ар'є Дері, які чинили тиск на Україну, щоб та закрила кордони, і в тому що зараз їм не дають можливості в’їхати в Україну.

У білоруському місті Гомелі накопичилося стільки паломників #євреїв, що #RedCross (Червоний хрест) надає їм гуманітарну допомогу, створивши польову клініку для обслуговування близько 1000 людей.

Міністр охорони здоров’я Юлі Едельштейн, Ґамзу та інші були категорично проти щорічного масового паломництва Брацлавських хасидів до Умані, побоюючись, що це може створити масовий спалах COVID-19 після їхнього повернення до Ізраїлю та серед місцевого населення в Умані.

Дійшло до того, що Ґамзу, який написав президенту України Володимиру Зеленському про свої занепокоєння щодо того, що паломники можуть поширити COVID-19 серед місцевого населення через високий рівень зараження серед ультраортодоксальних громад в Ізраїлі. Лідери ультраортодоксальних єврейських релігійних громад та їхні прихильники в ізраїльському суспільстві заявили, що ці коментарі були «антисемітськими».

Ми лише хочемо помолитися, і як може ізраїльська держава нам це забороняти?

«Ми лише хочемо помолитися, і як може ізраїльська держава нам це забороняти?» – цитує ізраїльська газета Вейтсгандлера, який, відповідаючи на питання, що вони робитимуть, якщо дозволу в’їхати до України вони не отримають, сказав, що «люди будуть випробовувати усі можливості». Він також погрозив протестними акціями щодо уряду Ізраїлю через його втручання в їхнє релігійне життя.

Ізраїльський міністр каже, що це було рішення України

Маневри ізраїльського уряду викликали настільки сильний резонанс в політично впливовій ультраортодоксальній громаді Ізраїлю, що змусило прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу призначити міністра закордонних справ Зеєва Елькіна уповноваженим для переговорів із українським урядом, щоб знайти рішення для тисяч хасидів, що зібралися на кордонах України.

Незважаючи на численні зусилля, сьогодні ми отримали остаточну негативну відповідь від української влади

17 вересня, напередодні свята Рош га-Шана, газета The Times of Israel повідомила, що зусилля ізраїльської влади в останню хвилину спробувати домовитися з Україною не були вдалими. В результаті міністр закордонних справ Ізраїлю Зеєв Елькін закликав своїх співвітчизників повертатися додому і зустрічати свято в Ізраїлі.

«Незважаючи на численні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти ізраїльтянам, які намагалися в'їхати в Україну через Білорусь та Молдову, сьогодні ми отримали остаточну негативну відповідь від української влади», – написав Елькін, який народився в українському місті Харкові. «Українці оголосили, що не дозволять в'їзд через кордони навіть для обмеженої групи», – зазначив він.

У четвер ізраїльські ЗМІ повідомили, що 30 хасидів, які прагнули поїхати в Умань, були видворені з Молдови, коли вони намагалися потрапити в Україну транзитом із Туреччини.

Газета The Times of Israel посилається на новинний сайт Ynet, де сказано, що паломників планують вислати до Туреччини під ескортом поліції після того, як в аеропорту почалися сутички, коли групі повідомили, що їх не пустять в країну. Хасиди повідомили Ynet, що їх тримали в аеропорту 12 годин, вилучивши паспорти та багаж.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки», сказав, що уряд Молдови не допустив в’їзду в Україну 60 прочан з Ізраїлю і поклав вину за ситуацію на українсько-білоруському кордоні на владу Білорусі, яка створювала у громадян Ізраїлю невиправдані очікування, що їх впустять в Україну.