Через закриття пункту пропуску «Нові Яриловичі» на іншій ділянці кордону з Білоруссю утворилася черга

Держмитниця повідомила про скупчення транспортних засобів у пункті пропуску «Виступовичі» (Житомирська область) на кордоні з Білоруссю. Причина затору – закриття пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині, через який в Україну намагаються потрапити хасиди.

«Замість закритого пункту пропуску «Нові Яриловичі» перевізники змушені були для в’їзду в Україну обрати інші ділянки кордону, зокрема – пункт пропуску «Виступовичі». Станом на зараз в черзі на в’їзд в Україну з боку Білорусі в пункті пропуску «Виступовичі» накопичилася черга з кількасот транспортних засобів. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів в цьому пункті пропуску здійснюється цілодобово», – мовиться у повідомленні.

У Держмитниці просять перевізників за можливості обирати для перетину кордону на в’їзд в Україну інші пункти пропуску, не суміжні з білоруською стороною.

Раніше сьогодні Офіс президента України закликав білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні, де зібралася понад тисяча хасидів-паломників. Там нагадали, що Україна була змушена закрити державний кордон для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.