Мінськ: «Якщо українська сторона не відкриє кордон, сприятимемо у виїзді паломників з Білорусі»

У Міністерстві закордонних справ Білорусі 16 вересня заявили, що в разі, якщо українська сторона не відкриє кордон для пропуску паломників-хасидів Мінськ буде сприяти у виїзді паломників із Білорусі.

«Якщо українська сторона не зможе відкрити кордон, то ми будемо готові сприяти у виїзді паломників з Білорусі. Зробимо все, що в наших силах, аби максимально допомогти людям», – цитує у середу сайт МЗС Білорусі речника відомства Анатолія Глаза.

У МЗС Білорусі також закликали українську владу «поважати фундаментальні права людини, права вірян, загальновизнані демократичні норми, слідувати принципам гуманізму».

«Необхідно спуститися на землю і просто почати діалог з цими людьми, вони не вимагають нічого надприродного, тільки поваги до своїх базових прав. І це питання ми будемо тримати на контролі. Це живі люди, які транзитом затрималися на білоруській землі, їдучи в Україні. І, вибачте, ми не можемо їх кинути напризволяще біля закритого українцями кордону», – додав Глаз.

Раніше сьогодні Офіс президента України закликав білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні, де зібралася понад тисяча хасидів-паломників. Там нагадали, що Україна була змушена закрити державний кордон для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не впускати до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

15 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своїм урядовцям домовитися з Україною про надання «зеленого коридору» для хасидів.