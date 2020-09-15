Лукашенко хоче домовитися з Києвом про «зелений коридор» для хасидів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив своїм урядовцям домовитися з Україною про надання «зеленого коридору» для хасидів. Про це заявила прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, повідомляє агентство «Белта».

«Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв’язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів. При цьому Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад. А потім і до аеропорту для відправлення на батьківщину. Всі ці функції наша країна готова взяти на себе», – сказала речниця Лукашенка.

Міністерство закордонних справ України у вівторок звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Відповідну заяву МЗС оприлюднило 15 вересня, зважаючи на те, що протягом останньої доби «на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана».

Лише зранку 15 вересня на білорусько-українському кордоні зранку 15 вересня перебували 690 хасидів. Для посилення білоруської ділянки кордону були залучені резерви Національної гвардії та поліції.

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В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 до 20 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.