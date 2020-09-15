Аваков – представникам хасидів: закликаємо поважати закон України і не провокувати ситуацію на кордоні

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що очільник відомства Арсен Аваков провів у вівторок зустріч із представниками хасидської спільноти щодо ситуації з паломництвом до Умані. Як йдеться на сайті МВС, у зустрічі взяли участь президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреслава Натан Бен-Нун, головний рабин Києва Йонатан Маркович та виконавчий директор фонду «Об’єднання браславських хасидів міста Умань» Браверман Сагі.

Як вказано на сайті МВС, Аваков заявив, що вимушені обмеження через COVID-19 раніше так само зачепили людей і під час святкування православної Пасхи, Хресної ходи та інших релігійних заходів.

«Щороку місто приймало від 20 до 50 тисяч паломників-хасидів з усього світу. Ми з глибокою повагою ставимося до національних та релігійних традицій. Однак світова пандемія COVID-19 диктує нам інші правила, де безпека і здоров’я громадян – понад усе. Ми закликаємо паломників поважати український закон та не провокувати ситуацію на кордоні нашої держави», – сказав Арсен Аваков.

Повідомляється, що під час зустрічі представники хасидської спільноти звернулись до міністра внутрішніх справ щодо вирішення деяких організаційних питань, у тому числі медичного обслуговування. Усі питання були погоджені.

Раніше сьогодні агенція «РБК-Україна» повідомила, що має у своєму розпорядженні листа від ізраїльського колеги Авакова Ар’є Дері, який просить президента України Володимира Зеленського пропустити до країни хасидів-паломників, які застрягли на українсько-білоруському кордоні. Серед аргументів міністр внутрішніх справ Ізраїлю вказував, що протягом двох тижнів на кордоні України з боку Білорусі, крім чоловіків, перебуває чимало жінок і дітей.

Міністерство закордонних справ України у вівторок звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Відповідну заяву МЗС оприлюднило 15 вересня, зважаючи на те, що протягом останньої доби «на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана».

Лише зранку 15 вересня на білорусько-українському кордоні зранку 15 вересня перебували 690 хасидів. Для посилення білоруської ділянки кордону були залучені резерви Національної гвардії та поліції.

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В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.

Святкування Рош га-Шана триватиме з 18 до 20 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.