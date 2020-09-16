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16 вересня 2020, Київ 15:38
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Прикордонники: у буферній зоні – більш ніж тисяча іноземців (відео)

Прикордонники: у буферній зоні – більш ніж тисяча іноземців (відео)
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Прикордонники: у буферній зоні – більш ніж тисяча іноземців (відео)

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У прикордонній зоні між Білоруссю та Україною перебувають хасиди, які прямували в Умань на юдейське свято Рош га-Шана. Станом на зараз, за словами прикордонників, там – більш ніж тисяча осіб. Усі вони мають намір потрапити в Україну та не збираються повертатися у Білорусь, звідки прибули. Сусідня крана пропускає паломників. Так, за минулу добу повернулися 11 осіб. Журналістів на територію пропускного пункту «Нові Яриловичі» не допускають.

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