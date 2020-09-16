У прикордонній зоні між Білоруссю та Україною перебувають хасиди, які прямували в Умань на юдейське свято Рош га-Шана. Станом на зараз, за словами прикордонників, там – більш ніж тисяча осіб. Усі вони мають намір потрапити в Україну та не збираються повертатися у Білорусь, звідки прибули. Сусідня крана пропускає паломників. Так, за минулу добу повернулися 11 осіб. Журналістів на територію пропускного пункту «Нові Яриловичі» не допускають.