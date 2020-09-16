Кабмін вирішив закрити пункт пропуску «Нові Яриловичі», де зібралися хасиди

Кабінет міністрів України вирішив закрити пункт пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, повідомило Міністерство внутрішніх справ. Саме на цьому пункті пропуску зібралася понад тисяча хасидів, які намагаються потрапити до України, попри заборону на в’їзд іноземців.

«Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби», – розповіли у МВС.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагаються потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Міністерство закордонних справ України 15 вересня звернулося до Білорусі з клопотанням не впускати до України осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в’їзд на територію країни іноземців і осіб без громадянства у період із 28 серпня до 28 вересня 2020 року.